Huawei conferma il proprio interesse per la tecnologia di ricarica wireless

Huawei P20 Lite già in vendita in Italia : il video dal vivo conferma la tacca in stile iPhone X : Ecco il primo video dal vivo che mostra l’Huawei P20 Lite già acquistabile in Italia: confermata la tacca sul display frontale in stile iPhone X che comprende i sensori frontali e la camera.A poco meno di due settimane dall’annunci ufficiale della nuova gamma Huawei P20, oggi sul web è stato diffuso il primo video hand-on che mostra l’Huawei P20 Lite perfettamente funzionante e dal vivo.Sappiamo già che P20 Lite sta correndo ...

Huawei Y7 2018 avrà una doppia fotocamera posteriore - come conferma il TENAA : Sembra che i render circolati in Rete un paio di giorni fa non siano relativi a Huawei Y7 2018, ma a un altro smartphone. Il nuovo Y7 infatti, secondo la certificazione del TENAA, può contare su una doppia fotocamera posteriore. L'articolo Huawei Y7 2018 avrà una doppia fotocamera posteriore, come conferma il TENAA proviene da TuttoAndroid.

Di tutto e di più sul Huawei P20 Lite : foto - scheda tecnica e prezzo confermati già il 13 marzo : Il Huawei P20 Lite non ha proprio più segreti: le foto che lo immortalano, la sua scheda tecnica e ancor di più il relativo prezzo anche se non sono stati confermati ufficialmente, sono i protagonisti di una "perdita"di notizie provenienti da un sito polacco che fa riferimento ad un catalogo di un rivenditore di smartphone locale. La fonte appare dunque abbastanza affidabile ed in ogni caso tutto quanto riportato corrisponde pure a quanto ...

Huawei p20 Lite caratteristiche confermate da TENAA : Huawei P20 Lite ha ottenuto la certificazione dal regolatore Cinese per le telecomunicazioni confermando la sua progettazione e la scheda tecnica.L’azienda Huawei non ha fatto segreto riguardo ai suoi piani per svelare il P20 Lite ma ovviamente prima d’ora non ha mai ufficialmente dato un dettaglio tecnico delle caratteristiche hardware del muovo dispositivoHuawei P20 Lite caratteristiche e prezzo Oggi grazie ...

Huawei P20 Lite visita in TENAA e conferma gran parte della scheda tecnica : Huawei P20 Lite, il più piccolo dei nuovi smartphone che Huawei presenterà il prossimo 27 marzo a Parigi, visita il TENAA rivelando la sua scheda tecnica e confermando la presenza del notch nella parte alta del display. L'articolo Huawei P20 Lite visita in TENAA e conferma gran parte della scheda tecnica è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Niente Huawei P20 Plus - confermato il P20 Pro : ecco tutte le specifiche : Potrebbe non essere Huawei P20 Plus il device designato a contenere l'ormai famosa tripla fotocamera: come riportato su GSMArena.com, i cartelloni pubblicitari affissi nella città di Barcellona rivelano della prossima presentazione di Huawei P20 Pro, accanto all'unica certezza conclamata, rappresentata da Huawei P20 (oltre che al modello Lite, altrettanto sicuro, ma su cui il produttore si sta concentrando meno, trattandosi del modello ...

Android 8.0 Oreo per Honor 8 confermato anche da Huawei Germania : Non c'è stato ancora un annuncio stampa, tuttavia oggi abbiamo un'altra conferma sul matrimonio che vedrà Honor 8 convolare a nozze con Android 8.0 Oreo attraverso un aggiornamento in arrivo nel secondo trimestre. L'articolo Android 8.0 Oreo per Honor 8 confermato anche da Huawei Germania è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuove presunte immagini per Huawei P20 confermano la tripla fotocamera posteriore : Nuove presunte immagini di Huawei P20 confermano la presenta di una tripla fotocamera posteriore e l'utilizzo del vetro anche nella parte posteriore del dispositivo. Impossibile però capire se ci sia o meno il notch nella parte frontale. L'articolo Nuove presunte immagini per Huawei P20 confermano la tripla fotocamera posteriore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 avrà tre fotocamere : ulteriore conferma in una nuova immagine : Huawei conferma ancora con una nuova immagine per l'evento di presentazione di Huawei P20: ci saranno tre fotocamere posteriori, spinte dall'intelligenza artificiale del nuovo Kirin 970. L'articolo Huawei P20 avrà tre fotocamere: ulteriore conferma in una nuova immagine è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei conferma che il suo prossimo top di gamma si chiamerà Huawei P20 e avrà una tripla fotocamera : Huawei ha confermato che il nome della nuova generazione dei suoi smartphone di fascia alta sarà Huawei P20 e che ci sarà una tripla fotocamera posteriore L'articolo Huawei conferma che il suo prossimo top di gamma si chiamerà Huawei P20 e avrà una tripla fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Plus : l’invito all’evento di lancio sembra confermare la triplice fotocamera posteriore : Basta guardare l'invito per levento di Huawei P20 e P20 Plus per avere una conferma che gli smartphone potranno contare su una triplice fotocamera posteriore L'articolo Huawei P20 e P20 Plus: l’invito all’evento di lancio sembra confermare la triplice fotocamera posteriore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Confermati problemi di fotocamera per Huawei P10 con aggiornamento Oreo : soluzioni ufficiali : Nello scorcio iniziale di questo 2018 abbiamo assistito al lancio del programma beta per testare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo anche qui in Italia su Huawei P10 e P10 Plus. Tra i primissimi riscontri avuti dal pubblico, spicca indubbiamente quello secondo cui il pacchetto software ad oggi non sia ancora in grado di risolvere i problemi di messa a fuoco della fotocamera. Dopo esserci soffermati sul trucco per capire se il ...