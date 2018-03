Home Festival 2018 | anche gli Alt-J tra i primi artisti annunciati

news.mtv

(Di lunedì 19 marzo 2018) Belle notizie per gli amanti deimusicali, soprattutto se in Italia. via GIPHY Il miticodi Treviso ha svelato inomi che formeranno la line-up dell’edizione. Dopo una serie di indovinelli pubblicati su Facebook, il team diha annunciato i nomi deiche si esibiranno durante il giorno 1, giovedì 31 agosto: alt-J, White Lies, The Wombats e Django Django! I biglietti saranno disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 22 marzo su Mailticket Italia e TicketOne. Prestofarà nuovi annunci, stay tuned! ph: pressgli Alt-J tra iNews Mtv Italia.