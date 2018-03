Ho smontato e rimontato i miei brani come mattoncini Così è nato questo tour

lastampa

: @Giovaguerrato @MisterCariola @wwwtheviper75 @EuroMasochismo Il #ciao l'ho smontato e rimontato (e elaborato) in og… - loren_ch : @Giovaguerrato @MisterCariola @wwwtheviper75 @EuroMasochismo Il #ciao l'ho smontato e rimontato (e elaborato) in og… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Per Francesca Michielin debutto da sold out tra riletture e un omaggio a Kanye West È @francescacheeks il nome che Francesca Michielin ha scelto per il suo profilo social e basta usarlo per un ...