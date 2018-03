“Hitler contro Picasso e gli altri” - documentario di Claudio Poli : l’ossessione nazista per l’arte : “Questa è la storia di come Hitler depredò la grande bellezza dell’Europa. Rapì non solo vite umane, ma espressioni artistiche di una cultura”. Ottant’anni fa il regime nazista condannò la cosiddetta ‘arte degenerata’. Oggi, nel 2018, il regista Claudio Poli, grazie alla 3D Produzione in collaborazione con la Nexo Digital e Sky Arte HD, […]