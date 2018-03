: Hanoi Petrovietnam:a giudizio dirigente - NotizieIN : Hanoi Petrovietnam:a giudizio dirigente - CybFeed : #Hanoi Petrovietnam:a giudizio dirigente -

Un tribunale diha rinviato aun exdel partito comunista per violazione delle norme finanziarie mentre era a capo del colosso petrolifero di StatoL'ex presidente della, Dinh la Thang, è accusato di avere deliberatamente violato le regole del management investendo 35 mln di dollari per acquistare il 20% della Ocean Bank senza l'approvazione del consiglio di amministrazione. La banca fu poi nazionalizzata a costo zero, facendo risultare l'investimento una totale perdita.(Di lunedì 19 marzo 2018)