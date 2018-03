Hamilton-Vettel | chi prende Fangio? Si parte! Tutto sul 2018 della Formula 1

F1 - la sfida di Vettel e Hamilton : ecco i record da battere nel 2018 : Ma il pilota Ferrari detiene anche il record del più giovane campione del mondo. Chissà se Max riuscirà a superarlo. F1 Mercedes, Hamilton: 'Firmerò con Mercedes e punto al 5° titolo' Tutto sulla F1 ...

Vettel : “Bello battere Hamilton e tagliare l’erba” : Vettel: “Bello battere Hamilton e tagliare l’erba” Sebastian Vettel è tranquillo e carico in vista della nuova stagione di F1. Il tedesco della Ferrari è pronto a sfidare Hamilton: “È un mio rivale in pista e e non nella vita. Se batti Lewis o Alonso in definitiva è meglio e ti fa essere orgaglioso”. Poi […] L'articolo Vettel: “Bello battere Hamilton e tagliare l’erba” proviene da NewsGo.

Vettel deciso : "Orgoglioso di riuscire a battere Hamilton" : Sebastian Vettel confida nelle prestazioni della nuova Ferrari SF71H e dopo i test dei giorni scorsi è parso molto soddisfatto. Il tedesco, ai microfoni di Sport Bild , ha parlato della rivalità con Lewis Hamilton: 'Lewis è un mio rivale in pista ma non lo è nella vita. Se batto Hamilton o Alonso in definitiva mi piacere e mi fa essere orgaglioso. Credo ...

Ferrari - Vettel : 'Fiducia nella nuova macchina. Che gusto battere Hamilton' : Le parole alla Bild Sebastian Vettel ha mostrato il suo entusiasmo e la voglia di iniziare anche in un'intervista a Sport Bild, "In Ferrari siamo tutti motivati, io stesso metto pressione su me ...

F1 titolo iridato : Hamilton favorito - poi c'è Vettel a 5 - 00 : TORINO - prima ancora di tornare a volare in pista, il campione del mondo Lewis Hamilton vola nelle quote del prossimo mondiale. Mentre la Mercedes si conferma auto da battere. Nonostante la scuderia ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (7 marzo). Daniel Ricciardo in testa - Hamilton e Bottas inseguono. Vettel e Raikkonen nascosti : Daniel Ricciardo ha firmato il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano, l’australiano della Red Bull ha firmato un rilevante 1:18.407 montando le hyper-soft, la mescola più morbida fornita dalla Pirelli. Con la gomma più prestazionale ha fatto la differenza nei confronti delle due Mercedes: Lewis Hamilton si è fermato a 1:18.400 mentre Valtteri Bottas non è andato oltre 1:18.560, entrambi su ...

Formula Uno - a metà giornata il miglior tempo è di Ricciardo davanti a Hamilton e Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo a metà della seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18'047 precedendo l'inglese ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (7 marzo). Daniel Ricciardo in vetta con il record - Hamilton 2° ma devastante e Vettel 3° si nasconde? : E’ stato di Daniel Ricciardo su Red Bull il miglior crono della mattinata a Barcellona (Spagna), di questa seconda giornata di Test collettivi dedicata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. L’australiano ha fatto segnare il crono di 1’18″047 stabilendo il nuovo primato non ufficiale della pista, dimostrando un gran feeling con le gomme hypersoft. Ricciardo, infatti, è stato capace di precedere il campione del mondo ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo - Bottas e Hamilton alle spalle : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1. A Barcellona, dove è incominciata la seconda tranche di prove dopo quella complicata della scorsa settimana, il tedesco della Ferrari ha piazzato un rivelante 1:20.396, tempo ottenuto in mattinata su gomme medie. La Rossa è letteralmente volata e ha fatto la differenza infliggendo due decimi di distacco alla Mercedes di Valtteri Bottas (1:20.596, soft) e tre alla ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...

Test F1 Barcellona/ Lewis Hamilton è velocissimo - ma Sebastian Vettel c’è : Test F1 Barcellona, Lewis Hamilton è velocissimo, ma Sebastian Vettel c’è. Grande prestazione del campione del mondo con la Mercedes, ma anche il ferrarista si difende bene(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:57:00 GMT)