Half Life : in arrivo un fan remake realizzato in Unreal Engine 4 : SilverTM e un team di giocatori si stanno cimentando in un remake di Half Life/Black Mesa utilizzando Unreal Engine 4, riporta DSOgaming.Il team non punta a ricreare l'intero gioco, ma ha intenzione di pubblicare una versione giocabile del primo capitolo del celebre gioco, in modo che tutti possano metterci le mani e provarlo.Per celebrare il loro annuncio, SilverTM ha lanciato in rete una prima serie di screenshot di questo remake, mostrando ai ...

Half-Life 3 e Portal 3 nel futuro di Valve? “Siamo invidiosi di Nintendo” : Valve prova una grande così tanta invidia per Nintendo che ha deciso che inizierà a pubblicare di nuovo videogiochi. A dare la notizia è stato Gabe Newell, leader e volto storico di Valve, che ha così confermato che la sua azienda presto ricomincerà a produrre di nuovo videogiochi. La notizia è stata data nel bel mezzo di un evento di presentazione del nuovo gioco di carte Artifact specificando che in futuro arriveranno tanti altri ...