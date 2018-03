GUIDA CON LA PATENTE DI HOMER SIMPSON Inghilterra | fermato a un controllo si spaccia per

Spazio : le tempeste magnetiche potrebbero interferire con le auto a GUIDA autonoma : In un’intervista a Bloomberg, Scott McIntosh, direttore dell’osservatorio presso il National Center for Atmospheric Research di Boulder, in Colorado, ha dichiarato che le tempeste magnetiche potrebbero interferire con le auto a guida autonoma, alterando o interrompendo la connessione dati tra il Gps e i satelliti che forniscono in tempo reale le informazioni sulla posizione. “I sistemi di guida autonoma non dovrebbero essere ...

GUIDA alpina soccorre migrante incinta al confine italo-francese : rischia 5 anni di carcere : Una Guida alpina ha cercato di salvare una migrante nigeriana incinta all'ottavo mese e l'ha trasportata in macchina oltre il confine italo-francese. Per questo motivo, l'uomo è stato indagato dalla magistratura francese e ora rischia fino a 5 anni di carcere per violazione delle leggi sull'immigrazione.Continua a leggere

D'oh! Automobilista inglese beccato alla GUIDA CON la patente di Homer Simpson : Tech Hold, l'app per liberarsi dalle app Attualità Movie Restaurant, a Roma si va a tavola con Alien e Devilman Fotogallery In Giappone i bagni più strani del mondo

Una GUIDA alpina francese rischia 5 anni di carcere per aver aiutato una migrante incinta a passare il confine con la Francia : Una guida alpina francese rischia cinque anni di carcere per aver soccorso una donna nigeriana, all'ottavo mese di gravidanza, che il 10 marzo stava cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia insieme al marito ed ai due figli piccoli. L'uomo è stato indagato dalla magistratura francese per violazione delle leggi sull'immigrazione. A renderlo noto, con un comunicato stampa, un'associazione umanitaria.La guida ha incontrato la ...

Regno Unito - alla GUIDA CON patente falsa di Homer Simpson : denunciato - : Fermato dalla Polizia per un controllo nel Buckinghamshire, un uomo ha mostrato il documento con nome e foto del personaggio della serie animata americana

Orari MotoGP - come vedere in tv e in Diretta il GP del Qatar : il programma - le repliche e la GUIDA conpleta : Il GP del Qatar 2018 si disputerà domenica 18 marzo: il circuito di Losail terrà a battesimo la stagione, il campionato inizierà nel deserto e lo spettacolo è annunciato. Le tre classi si esibiranno nella prima prova del Motomondiale 2018, si inizia a fare terribilmente sul serio, in palio una prestigiosa vittoria e un podio sotto i riflettori. Si gareggia in notturna come da tradizione in questa località, nel pieno pomeriggio italiano. In ...

Bonus Ristrutturazioni - online la nuova GUIDA : come ottenere lo sconto : Detrazioni fiscali e agevolazioni sulle Ristrutturazioni edilizie: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito la...

Ford punta sui veicoli elettrici - con connettività 4G e GUIDA assistita da Waze : Ford ha dichiarato che entro il 2020 la sua intera gamma di veicoli potrà contare su connettività 4G LTE e navigazione Waze integrata a livello di sistema L'articolo Ford punta sui veicoli elettrici, con connettività 4G e guida assistita da Waze proviene da TuttoAndroid.

Bufala nuovo codice della strada con autovelox in tangenziale e GUIDA CON telefonino a maggio - facciamo chiarezza : Ci ritroviamo oggi al cospetto della Bufala sul nuovo codice della strada che fa riferimento ad autovelox in tangenziale e a nuove sanzioni per chi guida con telefonino: i primi entreranno in vigore da maggio, anzi no, definitivamente da luglio mentre le nuove multe per smartphone a partire da martedì. Peccato sia l'ennesima fake news in circolazione, in queste ore su WhatsApp, Facebook e Twitter e che in realtà avevamo già imparato a conoscere, ...

Camere - M5s vede altri partiti : “Aperture da Pd e Lega sul metodo. Vogliamo GUIDA Montecitorio per iniziare con vitalizi” : “Abbiamo ribadito alle forze politiche di voler indicare le presidenze delle Camere sLegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5s la prima forza politica del Paese e abbiamo registrato l’apertura sia del Pd che della Lega sul metodo”. Lo afferma ai cronisti la capogruppo M5S Giulia Grillo dopo gli incontri con gli altri partiti ...