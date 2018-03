Guai in vista per Cristiano Ronaldo | Miss bum bum Brasile lo denuncia

Guai in vista : Guai in vista. La coalizione di centrodestra è avanti, ma almeno stando agli exit poll (l'unico dato in nostro possesso al momento di andare in stampa) non abbastanza per pensare di avere la maggioranza parlamentare. I Cinquestelle, nelle proiezioni, sono andati meglio che nei sondaggi pre-voto, ma non abbastanza da pensare a un governo monocolore. Per la sinistra di Renzi è un tracollo, Grasso e Boldrini sembrano impantanati nelle secche. ...

Guai IN VISTA : Colpa della nuova legge elettorale? Io direi che è soprattutto colpa degli elettori che non hanno premiato fino in fondo nessuno dei contendenti rimandando così la palla nelle stanze della politica. ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di HiGuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...

Infortunio HiGuain - il Pipita out anche contro la Lazio : le ultime in vista del Tottenham : Infortunio Higuain – La Juventus si prepara per la complicatissima gara di campionato contro la Lazio, si tratta di una trasferta che può essere considerata insidiosa per la corsa scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, i bianconeri hanno staccato il pass per la finale contro il Milan. Nel frattempo a tenere banco sono anche le condizioni dell’attaccante ...

“Occhio! Eva e Francesco avevano un accordo. Ecco perché poi è saltato”. Craig Warwick spiffera tutto e ci va giù pesante. Guai in vista per Monte ed Henger… : Il ‘canna gate’ è ormai l’unico argomento del mese. Da quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato uno spinello nei giorni precedenti lo ‘sbarco’ sulla spiaggia dell’Honduras, non si parla d’altro. Le dichiarazioni dell’ex pornostar hanno innescato un effetto domino che continua a ripercuotersi non solo sul programma ma anche su tutti i partecipanti che a poco a poco fanno ...

Un'ora di battute sessiste : nei Guai il 'Letterman neozelandese'. La premier furiosa dopo l'intervista : Verso la fine la ciliegina sulla torta, quando il conduttore con ironia ha domandato al primo ministro: 'Adesso una domanda di politica davvero importante. Quando partorisce?! '. E ancora. 'Avendo ...

“Nicolò e Virginia non hanno detto tutto…”. Ah : Guai in vista a Uomini e Donne. E a poche puntate dalla scelta! Fino a ieri c’era Marta - l’altra corteggiatrice di Brigante - nel mirino - ma ora la situazione si ribalta : cosa si è scoperto : Uomini e Donne, chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l’ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo ...

Ancora Guai in vista per TIM - Vodafone - Wind e Tre : utenti ingannati secondo l’accusa : Potrebbero esserci Ancora una volta dei guai in vista per operatori come TIM, Vodafone, Wind e Tre. Dopo le feroci polemiche scaturite dalle rimodulazioni ritenute non corrette da appositi organi che stanno esaminando il comportamento delle varie compagnie telefoniche, esattamente come vi ho riportato pochi giorni fa su OptiMagazine, bisogna fare i conti con ulteriori contestazioni che questa volte giungono direttamente da Altroconsumo nel ...

Uomini&Donne : Guai in vista per un corteggiatore : Le puntate del trono Classico stanno riscuotendo un enorme successo e il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare mettendo in gioco i propri sentimenti. In questo periodo il devoto pubblico di Maria De Filippi sta seguendo le dinamiche sentimentali di quattro giovani. Si tratta di Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Niccolò Brigante e il nuovo arrivato Mariano Marciano. Sara è nota per aver partecipato a Ciao Darwin e a ...

Infortunio De Silvestri - Guai in vista per il Toro : chi gioca a destra? Se Mazzarri fosse stato ascoltato… : Infortunio DE Silvestri – “Lorenzo De Silvestri nei minuti finali di Sampdoria-Torino ha riportato una frattura scomposta delle ossa nasali, che ha richiesto la riduzione con intervento chirurgico. L’operazione, effettuata oggi pomeriggio dal prof. Libero Tubino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscita. Già nei prossimi giorni in terzino granata potrà riprendere la preparazione“, questo il comunicato ...

“Uno schifo : Paola non è single”. Isola - Guai in vista : parla il fidanzato della Di Benedetto dopo aver assistito alle esplicite scene d’amore tra la bellissima ex Madre Natura e Francesco Monte. Si prevedono scintille : Paola Di Benedetto e Francesco Monte all’Isola dei Famosi sembrano molto intimi: il flirt tra i due, però, rischia di naufragare dopo le recenti rivelazioni di Matteo Gentili, che sarebbe il fidanzato di Madre Natura. Ma come? Eh sì, perché pare che la modella e ballerina sia ancora impegnata con il calciatore del Real Forte Querceta, con il quale la relazione va avanti da quattro anni. Lo sportivo ha confessato al settimanale DiPiù che ...

Guai in vista per Alexis Sanchez : Guai in vista per Alexis Sanchez, appena trasferitosi dall'Arsenal al Manchester United. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese 'The Telegraph, e' stata aperta un'indagine, per violazione delle ...

Spagna - il fisco non perdona : Guai in vista per Shakira : BARCELLONA - Il fisco spagnolo non perdona. Dopo le stelle della Liga Messi e Cristiano Ronaldo e l'attuale tecnico del Manchester United, Josè Mourinho , ex Real Madrid, sotto la lente d'...

Fiorentina - ancora Guai in vista della Samp : nuovo forfait dopo Astori e Veretout? : Astori in difesa, Veretout in mezzo al campo ma non solo. Le cattive notizie per il tecnico della Fiorentina Pioli sembrano non essere terminate. Anche il reparto offensivo potrebbe registrare un’assenza pesante, vale a dire quella del francese Thereau. Quest’ultimo non ha preso parte all’ultimo allenamento della squadra viola e difficilmente partirà dal primo minuto nella gara di domenica contro la Sampdoria. Pioli sta già ...