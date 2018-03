Grillo : “Epoca del vaffa è finita ma no agli inciuci” : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “Non assisterete a una mutazione genetica del movimento. L’epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà”. Così Beppe Grillo, intervistato da Repubblica: “La sfida è cambiare il sistema culturale, il modo di pensare”. “Adesso – spiega – la responsabilità di tutti è dare all’Italia una visione per i prossimi vent’anni. Governare è ...

Beppe Grillo detta la linea M5S : "È finita l'epoca dei vaffa ma non inizia quella degli inciuci" : A noi preme affermare una visione per i prossimi 20 anni - continua - definire la vocazione e il ruolo dell'Italia nel lungo periodo e in tutti i settori, dalla cultura all'economia. Governare e' ...

Grillo : l’epoca del mio Vaffa forse è finita : Grillo: l’epoca del mio Vaffa forse è finita Il leader M5s scrive un post sul suo blog a tre giorni dalla tornata elettorale: “forse è finita l’epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire….”. Il candidato premier pentastellato rende noti i nomi di potenziali ministri di Tesoro, Salute e […] L'articolo Grillo: l’epoca del mio Vaffa forse è finita sembra essere il primo ...

Grillo : l'epoca del mio Vaffa forse è finita : Il leader M5s scrive un post sul suo blog a tre giorni dalla tornata elettorale: "forse è finita l'epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire....". Il candidato premier pentastellato rende noti i nomi di potenziali ministri di Tesoro, Salute e Istruzione.

LISTA NOMI MINISTRI M5S - GOVERNO DI MAIO/ Diretta streaming video : Grillo - “l'epoca del vaffa è finita” : LISTA MINISTRI M5s, i NOMI del GOVERNO di Luigi Di MAIO in Diretta streaming video Facebook dalle ore 15.30. Andrea Roventini all'EcoNOMIa, Fioramonti al Mise: nuovi NOMI per Miur e Salute(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Beppe Grillo cede lo scettro : È finita l'epoca dei Vaffa : "Io che ho parlato per tutta la vita...". Si intitola La percezione del nulla ed è il video di nove minuti che oggi Beppe Grillo ha postato sul blog (guarda qui). "Ho parlato tutta la vita - dice il comico genovese - ho speso 60mila parole al giorno per 40 anni... capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa...".È un fiume in piena, ...

M5s - Beppe Grillo : l'epoca del mio 'Vaffa' forse è finita : "forse è finita l'epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire". Lo dice Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo blog, aggiungendo: "L'istruzione,...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora M5s : Beppe Grillo “epoca del Vaffa finita - subito governo Di Maio” (1 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Grillo, "epoca del Vaffa è finita, subito governo M5s". Stefano Ricucci arrestato per corruzione in atti giudiziari. (1 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Grillo : Il mio ‘Vaffa’ - forse è finita l’epoca del ‘Vaffa’ : Grillo: Sto impazzendo, fate veloce a fare un Governo Roma – Beppe Grillo ha rilasciato alcune dichiarazioni in un passaggio del video pubblicato sul suo blog.... L'articolo Grillo: Il mio ‘Vaffa’, forse è finita l’epoca del ‘Vaffa’ su Roma Daily News.

Beppe Grillo : È finita l'epoca dei Vaffa : "Io che ho parlato per tutta la vita...". Si intitola La parcezione del nulla ed è il video di nove minuti che oggi Beppe Grillo ha postato sul blog (guarda qui). "Ho parlato tutta la vita - dice il comico genovese - ho speso 60 mila parole al giorno per 40 anni... capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa...". È un fiume in ...

M5S : Grillo - forse è finita l’epoca del Vaffa : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Io che ho parlato per tutta la vita, ho parlato tutta la vita, ho speso, 60 mila parole al giorno, per 40 anni, capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa, forse è finita l’epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire”. Così Beppe Grillo, in un passaggio di un lungo ...

M5S - Grillo : “Ho parlato tutta la vita. Capisco il senso delle parole : forse è finita l’epoca del Vaffa” : “Io che ho parlato per tutta la vita, ho parlato tutta la vita, ho speso, 60 mila parole al giorno, per 40 anni, Capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa, forse è finita l’epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire”. Così Beppe Grillo, in un passaggio di un lungo video postato sul suo ...