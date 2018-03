Grasshopper Manufacture annuncia le remastered di Killer 7 e di Flower | Sun | and Rain

Grasshopper Manufacture annuncia una collaborazione tra Let It Die e Killer 7 : Let It Die, l'hack and slash free-to-play in esclusiva per PS4 di GungHo Online Entertainment America e Grasshopper Manufacture, ha da poco raggiunto quota 4 milioni di download dal lancio, numeri che sottolineano la costante crescita per il gioco rilasciato nel dicembre del 2016. Oggi il titolo torna sotto i riflettori con un interessante notizia riportata da Gematsu: per festeggiare il suo ventesimo anniversario Grasshopper Manufacture ha da ...