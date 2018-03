Grana fisco per Cristiano Ronaldo | pronto a pagare per chiudere grana

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un assegno in bianco per archiviare tutto. Secondo “El Mundo”,potrebbenei prossimi giorni la contesa colspagnolo: l’attaccante del Real Madrid avrebbe fatto pervenire all’Agenzia delle Entrate una proposta di accordo economico per evitare dunque la via penale., in particolare, avrebbe dato la disponibilita’ ala somma che ilspagnolo riterra’ congrua peril caso. Il giocatore e’ chiamato a rispondere di 4 reati fiscali e di aver sottratto alle casse delspagnolo 14,7 milioni di euro. L'articoloperpersembra essere il primo su CalcioWeb.