Google lancia Instant Play | aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay

Google AdMob lancia le pubblicità giocabili e i video multi opzione : Google introduce nel proprio circuito pubblicitario AdMob gli annunci giocabili insieme agli annunci video multi opzione che permettono agli utenti di decidere cosa preferiscono vedere. L'articolo Google AdMob lancia le pubblicità giocabili e i video multi opzione proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Hangouts Chat - migliora G Suite e i risultati delle ricerche : Google rende più intelligente G Suite con il Quick Access nei Documenti, lancia Hangouts Chat, un concorrente di Slack, e offre risultati più accurati alle nostre domande nella funzione di ricerca. L'articolo Google lancia Hangouts Chat, migliora G Suite e i risultati delle ricerche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tecnologia : anche Google lancia le sue “storie” e fa concorrenza a Snapchat : Google fa concorrenza a Snapchat e Instagram: lancia le sue “storie” grazie alla Tecnologia di Amp (Accelerated Mobile Pages): in un post sul blog di BigG si spiega che gli editori avranno la possibilità di provare un’anteprima delle “storie” con la possibilità di scorrere insieme testo, foto e video. Si tratta di un framework che consente agli editori di creare pagine web che si caricano molto più velocemente delle ...

Google lancia le Storie veloci per smartphone : Il progetto Amp, dedicato alle pagine che si caricano rapidamente dalle ricerche online, si arricchisce di un nuovo formato dedicato a immagini, video e...

Google sta per lanciare un servizio di streaming di videogiochi - nome in codice Yeti? : Stando ad un report del sito The Information, Google starebbe per lanciare una piattaforma di streaming di videogiochi, nome in codice Yeti, basata su Chromecast. Il progetto non escluderebbe, probabilmente in una seconda fase, il lancio di una console vera e propria a supporto di Yeti , che ...

Safer internet day - Google lancia due chiavette per la sicurezza online : (foto: Wired) Un’internet migliore comincia da te. Questo lo slogan del Safer internet day 2018, la giornata mondiale della sicurezza online celebrata il 6 febbraio e che coinvolge 100 paesi. Un richiamo collettivo per creare un rete più sicura e a misura d’uomo. Non solo sicurezza propriamente detta ma anche contrasto aperto ai fenomeni che ledono internet, tra i quali l’hate speech, il cyberbullismo e la manipolazione in genere. Google ...

Safer internet day - Google lancia due chiavette per la sicurezza online : (foto: Wired) Un’internet migliore comincia da te. Questo lo slogan del Safer internet day 2018, la giornata mondiale della sicurezza online celebrata il 6 febbraio e che coinvolge 100 paesi. Un richiamo collettivo per creare un rete più sicura e a misura d’uomo. Non solo sicurezza propriamente detta ma anche contrasto aperto ai fenomeni che ledono internet, tra i quali l’hate speech, il cyberbullismo e la manipolazione in genere. Google ...