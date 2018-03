Golf | Arnold Palmer Invitational | McIlroy torna alla vittoria Woods quinto

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods : Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conserva la leadership - ma che bagarre nell’Arnold Palmer Invitational! : il fine settimana di PGA Tour 2018 si avvicina alla conclusione con l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari) giunto ad un round dal termine. Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) dopo la terza giornata Henrik Stenson continua a detenere il primato. Lo svedese, campione Major, guida la classifica con il punteggio di -12 (204 colpi), arrotondato al termine della terza ...

Arnold Palmer, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Domenica 18 marzo: dalle 20.30 alle 23.30 , Sky Sport 3 HD,

Golf - Arnold Palmer Invitational : scende Woods. Francesco Molinari in rimonta : L'ex numero 1 del mondo ha girato in 72 con due bogey sulle prime nove e due birdie sulle seconde. Qualche errore e alcune prodezze in un turno in cui il putting lo ha sorretto al punto che sui green ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conclude in vetta il primo round dell’Arnold Palmer Invitational : La Florida continua ad abbracciare il PGA Tour 2018 con il via dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) il primo round premia Henrik Stenson. Lo svedese, campione Major, ha concluso il giro d’esordio con lo score di -8 (64 colpi), frutto di 9 birdie ed un solo bogey. Seconda posizione con una lunghezza da recuperare per gli ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : Woods subito all'attacco. Molinari - partenza lenta : Nel primo round dell' Arnold Palmer Invitahional , API, ancora una grande prova per Tiger Woods . L'ex numero uno al mondo, dopo 18 buche, è settimo a quattro colpi dallo svedese Henrik Stenson , -8 sul totale, , leader solitario del torneo del PGA Tour. Dopo il secondo posto ottenuto al Valspar Championship, la "...