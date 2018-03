Glutine non dichiarato | Coop ritira un lotto di minestrone fresco di verdure

Cinque motivi per non assumere alimenti senza Glutine - se non si ha la Malattia Celiaca : Sul sito di informazione medica MedScape è stato pubblicato un articolo che spiega perché bisogna porre attenzione ad aderire ad una dieta aglutinata, se non vi si è obbligati dalla presenza della Malattia Celiaca. Nell’articolo si ricorda che, ormai da dieci anni, la dieta aglutinata è passata da essere un argomento trattato solo negli ambulatori medici nei quali si curava la Malattia Celiaca ai discorsi quotidiani e a una copertura sempre più ...