Gli ospedali hanno un serio problema di cybersecurity

Disabilità : Fabia onlus - 'Gli ospedali italiani non sono un posto per pazienti fragili' : Fiaba onlus, assieme a Consulcesi e al provider Ecm 2506 Sanità in-Formazione, chiama in causa anche il mondo dell'informazione, affinché si diffonda l'adesione alla carta deontologica delle persone ...

Sanità : digitali - efficienti e sostenibili - Gli ospedali del futuro copiano Amazon : Le più avanzate tecnologie cliniche e le migliori condizioni di comfort ambientale. L’applicazione delle potenzialità della medicina digitale e l’efficienza dei robot. La velocità della tracciabilità logistica e la sostenibilità energetica. L’ospedale del futuro interpreta il processo di rinnovamento della scienza e dell’architettura diventando il paradigma di una rivoluzione ormai alle porte per i pazienti e i familiari, ...

Sanità : da Parma a Hong Kong - Gli ospedali più belli del mondo : Parma, Barcellona, Hong Kong, Philadelphia. Sono alcune delle città dove è possibile ammirare e farsi curare negli ospedali al ‘top’ per la bellezza. A Barcellona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau firmato dall’architetto Lluís Domènech i Montaner è stato considerato per molto tempo il più bello al mondo, tanto da essere stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Montaner lo ha creato come una città-giardino, ...

Emilia-Romagna - nei reparti ad alto rischio deGli ospedali potrà lavorare solo chi è vaccinato : Servirà aver acquisito l'immunità a morbillo, parotite, rosolia e varicella. La Regione ancora apripista sul tema, dopo la legge sui nidi: "Tutela per chi cura...

Gli ospedali camuni - non - ripartono : oggi in edicola : ... sette pagine sono dedicate allo sport amatoriale: pagine specifiche sono riservate a risultati e classifiche dei campionati Csi, Uisp, Aics e Anspi oltre ad ampi servizi sulle bocce, sport sempre ...

Torino. Ampliamento sosta a pagamento nella zona deGli ospedali : L’assessora alla Viabilità, Maria Lapietra, e i vertici del Gruppo Torinese Trasporti hanno incontrato, all’ospedale Molinette, i rappresentanti sindacali dei

Sanità : in Veneto totem neGli ospedali per far parlare la gente (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Oltre che essere una promessa fatta a suo tempo e mantenuta – ha tenuto a sottolineare Zaia – siamo di fronte a un’iniziativa per niente banale: è infatti la prima operazione di customer satisfaction che non viene appaltata a società esterne asettiche e ipertecnologiche,

Sanità : in Veneto totem neGli ospedali per far parlare la gente : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - A partire dalla prossima settimana, in tutti i 68 ospedali del Veneto, entreranno in funzione delle vere e proprie postazioni “di contatto”, con cui il sistema sanitario regionale punta a migliorare le relazioni informative con tutti gli utenti, i quali verranno messi

I big del tech voGliono fare affari con farmaci e ospedali : (Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/Getty Images) Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nel 2050 ci saranno due miliardi di anziani su una popolazione mondiale di quasi 10 miliardi di persone. In Europa la percentuale è destinata a salire fino al 34%, con il conseguente aumento delle malattie croniche dovute alla vecchiaia e l’implosione dei sistemi sanitari nazionali, già oggi incapaci di curare tutti. Ecco perché molti big della ...

L'8 marzo la giornata mondiale del rene - ecco tutte le iniziative neGli ospedali : Come sottolinea il professor Luigi Biancone, direttore della struttura complessa Nefrologia, Dialisi e Trapianto della Città della salute e della Scienza di Torino, dei 6469 trapianti di rene ...

Attilio Fontana ' Preferisco stare nelle fabbriche - neGli ospedali - nelle strade dove la gente ha bisogno di aiuto" : Persone o piccole imprese che vivono ai margini della Lombardia pur facendo parte di distretti importanti per l'economia regionale e non solo. Un tour de force lontano dai riflettori nelle valli ...

Telemedicina e patti con Gli ospedali : il piano di Philips per la sanità : La strategia di Philips per il settore sanitario consiste in paternariati con gli ospedali per rinnovare la tecnologia e in programmi di digitalizzazione

Telemedicina e patti con Gli ospedali : il piano di Philips per la sanità : (foto Philips) L’ultimo campanello d’allarme arriva da Assobiomedica. Nella sua più recente indagine sull’età dei macchinari di diagnostica per immagini ed elettromedicina disponibili in Italia, l’associazione di Confindustria ha stimato che la metà è troppo vecchia. Risonanze magnetiche, pet, tac e angiografi “per l’età avanzata riducono i benefici per il paziente”, evidenzia lo studio. E, aggiunge, anche per il sistema sanitario nazionale. A ...

Sciopero infermieri - oggi 23 febbraio/ Disagi neGli ospedali - interventi saltati : sindacati - “80% adesioni” : Sciopero oggi 23 febbraio 2018, le ultime notizie: infermieri, Vigili del Fuoco e insegnanti sul piede di guerra. Si fermano anche gli avvocati e i lavoratori delle autolinee Marozzi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:35:00 GMT)