Glaucoma | prevenzione e informazione | tanti eventi a Catanzaro per la Settimana Mondiale

: Nel servizio di @rete_7 la nostra giornata di #prevenzione contro il #glaucoma... e non solo.... #glaucomaweek2018 - UICITorino : Nel servizio di @rete_7 la nostra giornata di #prevenzione contro il #glaucoma... e non solo.... #glaucomaweek2018 - UICITorino : Nonostante la pioggia, la giornata di #prevenzione contro il #glaucoma a #Torino ha dato i suoi frutti. Ben 159 per… - ChiesaPier : RT @IAPB_Italia: Termina oggi la Settimana Mondiale del #Glaucoma, ma la #prevenzione non si ferma. Per Tiziano, Segretario Generale IAPB,… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) “La vista è bene prezioso, prenditene cura” con questo monito, il Presidente Luciana Loprete lo scorso 16 Marzo ha esordito in occasione del Convegno tenutosi presso la Sala Concerti del Comune diavente per tema ladi una delle patologie più subdole del quale l’apparato visivo può soffrire “IL”. Si stima che al mondo oltre 55 milioni di persone soffrano di, patologia silente che senza una dovuta azione dinel suo corso reca gravissimi danni che in molti casi possono portare anche alla cecità. E’ proprio per queste motivazioni però che l’Agenzia Internazionale per ladella Cecità, in collaborazione con la locale sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti diogni anno a ridosso del mese di Marzo, organizza anche sul territorio diladel. Quest’anno, per ...