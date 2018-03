Giustizia | pm Di Matteo | assoluzione Ferrara? Anche sentenze giudici possono essere

meteoweb.eu

: Criticare un magistrato non è reato. Pubblicate le motivazioni della sentenza di assoluzione di @ferrarailgrasso, a… - ilfoglio_it : Criticare un magistrato non è reato. Pubblicate le motivazioni della sentenza di assoluzione di @ferrarailgrasso, a… - RaiDue : Il piccolo Giuseppe Di Matteo fu rapito da Cosa Nostra il 23 novembre del 1993, pochi mesi dopo la decisione di suo… - zazoomnews : Giustizia: pm Di Matteo degenerazione correntizia sotto gli occhi di tutti - #Giustizia: #Matteo #degenerazione -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “ledeicriticate. E, a mio avviso, dire che le parole di Totò Riina, non dell’ultimo delinquente ma dell’uomo che ha ordinato le stragi mafiose, erano il frutto di un tentativo di ‘strumentalizzare per monumentalizzare la figura del pm Di’, di ‘consolidare il traballante processo che ha istruito’ e ‘mostrificare l’ex Presidente della Repubblica e il politico Silvio Berlusconi’, a mio parere, non è una critica ma una accusa, cioè di avere strumentalizzato il mio ruolo”. Così, il pm della Procura nazionale antimafia Antonino Dicommenta la decisione del Tribunale di Milano di assolvere il giornalista Giulianodall’accusa di diffamazione. Nell’articolo, come si leggeva nell’imputazione, il giornalista parlando ...