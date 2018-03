Giustizia : pm Di Matteo - assoluzione Ferrara? Anche sentenze giudici possono essere criticate : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “ Anche le sentenze dei giudici possono essere criticate . E, a mio avviso, dire che le parole di Totò Riina, non dell’ultimo delinquente ma dell’uomo che ha ordinato le stragi mafiose, erano il frutto di un tentativo di ‘strumentalizzare per monumentalizzare la figura del pm Di Matteo ’, di ‘consolidare il traballante processo che ha istruito’ e ‘mostrificare ...

Giustizia : pm Di Matteo - degenerazione correntizia sotto gli occhi di tutti : 'La magistratura denuncia purtroppo ha mutuato la peggiore politica negli odiosi sistemi per la spartizione del potere. La degenerazione del cosiddetto sistema correntizio, quindi dell'autogoverno ...

Giustizia : pm Di Matteo - degenerazione correntizia sotto gli occhi di tutti : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Dobbiamo preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. Così, Antonino Di Matteo , pm della Dna a un convegno presso la facoltà di giurisprudenza. “La magistratura – denuncia – purtroppo ha mutuato la peggiore politica negli odiosi sistemi per la spartizione del potere. La degenerazione del cosiddetto sistema correntizio, quindi dell’autogoverno ...

Giustizia : pm Di Matteo - degenerazione correntizia sotto gli occhi di tutti : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura". Così, Antonino Di Matteo , pm della Dna a un convegno presso la facoltà di giurisprudenza. "La magistratura - denuncia - purtroppo ha mutuato la peggiore politica negli odiosi sistemi per la spartizi

Matteo Salvini - la squadra di governo : Giulia Bongiorno ministro della Giustizia : Da quando è passata alla Lega Giulia Bongiorno è la candidata principale alla guida del ministero della Giustizia in un ipotetico governo Salvini . Le sue priorità, come aveva lei stessa annunciato in ...