Giuseppe Anastasi | da autore a cantautore con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo

ilfattoquotidiano

: La sindrome di Candy Candy - Giuseppe Anastasi: - Lifestyle_It : La sindrome di Candy Candy - Giuseppe Anastasi: - RadioWebChanne1 : Giuseppe Anastasi presenta l’album, ‘Canzoni ravvicinate del vecchio tipo’ - OndaMusicale : Giuseppe Anastasi: domani in concerto a Milano presenta il suo primo album 'Canzoni Ravvicinate Del Vecchio Tipo'. -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Conoscosin dai tempi dell’università, quando il quartiere San Lorenzo in Roma era il centro del nostro mondo, la Gentrification era un fenomeno ancora di là da venire ed entrambi non avevamo la più pallida idea di quale direzione avrebbero intrapreso le nostre vite. Lui, contraddistinto da una forte passione per la chitarra e per la scrittura di testi originali, per noi amici che lo frequentavamo all’epoca era “Peppuzzo con la chitarra”. Del resto, racconta, “sono cresciuto con una chitarra in mano e sempre con l’ansia di far ascoltare leche scrivevo. È un’indole che ho sempre avuto e che fortunatamente mi ha portato anche qualche risultato”. Già, perché oggioltreché insegnante al Cet, il Centro Universitario della Musica Popolare fondato da Mogol nel 1992, è noto in ambiente musicale per la sua attività di. Sono suoi, infatti, ...