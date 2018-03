Giucas ipnotizza Cecilia Capriotti | lei non si risveglia | paura in diretta a Domenica Live

Giucas CASELLA/ "Nonna Pellegrina? Non l'ho ipnotizzata - era solo in stato di veglia!" (Pomeriggio 5) : GIUCAS CASELLA, nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, ha cercato, invano, di ipnotizzare Pellegrina, l'amatissima nonna di Simone Barbato. Esperimento fallito(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Nonna Pellegrina ipnotizzata da Giucas Casella/ Isola dei Famosi 2018 - l'esperimento finisce tra le lacrime : Nuovo esperimento in diretta all'Isola dei Famosi 2018 di Giucas Casella. Il sensitivo ipnotizza anche la Nonna di Simone Barbato, Pellegrina, che finisce in lacrime(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:30:00 GMT)

