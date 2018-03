Giro di Catalogna 2018 | Alvaro Hodeg domina la prima volata a Calella!

DIRETTA / Giro di Catalogna 2018 1^ tappa : vincitore Hodeg in volata! Risultato (oggi 19 marzo) : DIRETTA Giro di Catalogna 2018 1^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore delal prima frazione della corsa spagnola. I favoriti (oggi 19 marzo)(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Diretta / Giro di Catalogna 2018 1^ tappa streaming video e tv : tutti in strada! (oggi 19 marzo) : Diretta Giro di Catalogna 2018 1^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore delal prima frazione della corsa spagnola. I favoriti (oggi 19 marzo)(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:38:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018/ 1^ tappa streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (oggi 19 marzo) : diretta Giro di Catalogna 2018 1^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore delal prima frazione della corsa spagnola. I favoriti (oggi 19 marzo)(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Fabio Aru e Davide Formolo per la generale : Domani, da Calella, prenderà il via il Giro di Catalogna 2018. Una breve corsa a tappe di sette giorni che porterà gli atleti fino a Barcellona. Saranno una decina i corridori italiani impegnati: vediamo con quali ambizioni. Fari puntati, ovviamente, su Fabio Aru, la punta tra gli azzurri presenti. Il sardo, dopo una Tirreno-Adriatico discreta ma non eccezionale potrebbe trovare un colpo di pedale ancora migliore e confrontarsi con avversari ...

Giro di Catalogna 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Domani prenderà il via il Giro di Catalogna 2018, una breve corsa a tappe che quest’anno presenterà un campo partenti di tutto rispetto. In particolare, per quanto riguarda gli uomini di classifica: basti pensare alla presenza di Nairo Quintana e Alejandro Valverde, Fabio Aru e Rigoberto Uran, i gemelli Yates e Thibaut Pinot. Questo grazie, in teoria, al percorso e alle condizioni meteo che anche in questo periodo dell’anno ...

Giro di Catalogna 2018 : Fabio Aru sfida Alejandro Valverde e Nairo Quintana : Nella giornata di domani inizierà il Giro della Catalogna 2018: una breve corsa a tappe piuttosto impegnativa che per la sua collocazione nel calendario può rappresentare un ottimo avvicinamento ai grandi appuntamenti dei prossimi mesi. Tanti gli atleti di spessore presenti: andiamo a vedere quali sono i favoriti per il successo in classifica generale. La Movistar, con ben tre uomini di classifica, sarà il faro della corsa. Alejandro Valverde, ...

Giro di Catalogna 2018 - il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Due arrivi in salita e tante montagne : Lunedì inizierà il Giro di Catalogna, breve corsa a tappe che caratterizzerà tutta la settimana successiva per concludersi domenica. Un’occasione importante per diversi atleti per “scaldare” la gamba in vista della stagione delle Classiche delle Ardenne o dei Grandi Giri, che ormai sono sempre più vicini. Non a caso, atteso un parterre di prima importanza in partenza, con diversi scalatori di altissimo livello, a partire dalla ...

Giro di Catalogna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le date : La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo con tutte le tappe. Giro di Catalogna 19 marzo Tappa 1: Calella-...