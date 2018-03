'Giovani non si abituino a corruzione' : Nel libro "Dio è giovane", conversazione col giornalista Thomas Leoncini, in uscita domani in Italia e in molti altri paesi del mondo, papa Francesco torna con parole decise sul tema della corruzione.

Papa Francesco : “Corruzione all’ordine del giorno. I Giovani non devono abituarsi” : La corruzione che è all’ordine del giorno. Ma alla quale i giovani non devono abituarsi. Si scaglia contro i corrotti Papa Francesco in Dio è giovane, libro-intervista con Thomas Leoncini in uscita domani in Italia per Piemme. “Il corrotto non conosce l’umiltà, riesce sempre a dire non sono stato io e lo fa con una faccia da finto santarellino – “fa la mugna quacia“, come diciamo in dialetto piemontese -, vive nel ...

Papa : 'I Giovani non si abituino alla corruzione. Il corrotto non ha umiltà e non vuole il perdono' : Nel dialogo con Leoncini, Francesco si rivolge non solo ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, ma anche a tutti gli adulti che a vario titolo hanno un ruolo educativo e di guida ...

Di Maio al Cosmoprof - gli imprenditori : “Ora cambiamento - non ci deluda”. “Reddito di cittadinanza? No - lavoro ai Giovani” : “Sono qui sostenere una delle grandi eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof. Ma anche per stare vicino al popolo delle partite Iva, a coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte, per quello che riescono a fare con le loro conoscenze e soprattutto perché hanno la capacità sempre di aggiornarsi”. Strette di mano, tanti selfie e bagno di folla ...

RAFFAELLO TONON/ Con l'amico Luca Onestini - il rapporto Giovani e cultura (C'è posta per te) : RAFFAELLO TONON a C'è posta per te per una consegna speciale. E intanto si vola verso la prossima avventura con l'amico Luca Onestini, fra radio e libro in arrivo.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:32:00 GMT)

‘Resto al Sud’ - ecco gli incentivi per nuovi Giovani imprenditori che non vogliono emigrare. Chi ne ha diritto e come funziona : Fuga dal Sud. Alla ricerca di un lavoro e di un futuro, sono migliaia i giovani che abbandonano il Mezzogiorno e, con il loro bagaglio di anni di studi, affrontano veri e propri viaggi della speranza, di notte, in autobus, per arrivare al mattino nelle località del Centro e Nord Italia e tentare la carta del concorso pubblico (Video). “Ho mandato curriculum in giro – afferma a Labitalia Carla, nome di fantasia – e nessuno mi ha ...

La sinistra allontana i Giovani? Non Bernie Sanders - accolto come una rock star dagli studenti radunati a Washington : La protesta nazionale degli studenti contro le armi approda a Capital Hill a Washington. Il democratico socialista Bernie Sanders, già candidato alle primarie per la Casa Bianca, interviene al megafono. L’accoglienza è quella di una rock star. Dai “ti amo” ai più semplici “grazie, Bernie”, la folla si infiamma per le parole del senatore e gli studenti si sbracciano per potergli stringere la mano. Al netto di una ...

«Ho perso la libertà - ma non sono un perdente». Le canzoni dei Giovani detenuti di Bologna : «Scusa mamma per il dramma, è solo una condanna. Siamo forti più di un’arma». L’Istituto Penale Minorile di Bologna è nel centro della città. Tra gli edifici abitati del quartiere, bar, negozi e portici, si apre un cancello dietro il quale vivono i minori detenuti. Ed è probabilmente guardando le luci nelle case degli altri che Mohammed, Ahmed, Josef, Stefano (nomi di fantasia) hanno scritto le parole dei brani realizzati grazie ...

Settore Giovanile Polisportiva Olympia Agnone : Ivan Ziroli : Oggi presso Altomolise.net grande movimento . Il prof Sica responsabile del Settore Giovanile Olympia Agnone in visita presso la sede è stato polo di attrazione per molti calciatori che passavano dopo ...

Giovanissimi Elite Ponte di Nona - Celentano nuovo tecnico : ROMA - I Giovanissimi Elite del Ponte di Nona cambiano allenatore. Dopo Torrenova, Racing Club, Massimina, Giardinetti ed Atletico 2000 nel girone B c'è un altro volto nuovo: Giacomo Celentano, che ...

“Non è una rivoluzione per Giovani - ma loro si riprenderanno l’Europa” : Paolo Di Paolo sta scivolando con i suoi 34 anni lentamente fuori dalla categoria giovani, ma ci rimane immerso, frequenta università, licei, tiene i radar accesi sulla sua generazione e quelle che la precedono. Parla con loro, alle sue presentazioni accorrono in tanti. Ha discusso a lungo prima del 4 marzo con molti ragazzi per capire come si muov...

Tuffi - Massimiliano Mazzucchi : “Il successo non si costruisce solo in piscina. Il modello di Tania Cagnotto aiuterà i Giovani” : ESCLUSIVA – “La vertigine non è paura di cadere. Ma voglia di volare”. Così cantava Lorenzo Cherubini in arte “Jovanotti” in una delle canzoni più celebri. Una sensazione che tutti proviamo, affacciati ad una finestra o, perché no, pronti a tuffarci da un trampolino, dai 3 metri, o dalla piattaforma, dai 10 metri. Dipende dai punti di vista. Sensazioni diverse che solo un atleta o chi ha praticato questo sport per anni può descrivere. ...