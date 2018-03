Giornata Mondiale Dell’Acqua | il Gruppo Sanpellegrino organizza laboratori educativi per

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso all’acqua sicura, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno”, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

21 Marzo 2018 Giornata Mondiale della poesia : ricordando Alda Merini : Nel 1993 incontra Alda Merini e dalla loro collaborazione durata sedici anni che Merini definiva «matrimonio artistico» sono nati numerosi spettacoli che li hanno visti protagonisti sul palcoscenico ...

Giornata Mondiale del sonno : dormire bene fa bene al sesso : Il 16 marzo è la Giornata mondiale del sonno e, per l’occasione, molti centri sanitari offrono visite e consulenze gratuite perché dormire (bene) è una cosa seria. Così tanto che la connessione con il sesso è tutt’altro che campata per aria. dormire poco e male, determina difficoltà nella vita sessuale, e viceversa: poco sesso può causare disturbi del sonno. Tutto questo, naturalmente dipende dallo stress, che influisce negativamente ...

Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno. I consigli per dormire meglio : attenti a lavarvi i denti... : ... 'Quando il sonno è sano, felicità e salute abbondano' 2016: 'Il buon sonno è un sogno possibile' 2017: 'Dormi in modo sano, la vita ne gioverà' 2018: 'Unisciti al mondo del sonno e proteggi i tuoi ...

#GiornataMondialeDelSonno 2018 : che non diventi solo business : Il 16 marzo si celebra l'evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno. La giornata mira a promuovere i comportamenti protettivi nei confronti delle alterazioni e dei disturbi del sonno. Sono previste iniziative, eventi e manifestazioni nella maggior parte dei Paesi del mondo.In questo anno, la giornata pone al centro l'attenzione per il rispetto dei ritmi biologici dell'individuo, all'interno dei quali ...

Giornata Mondiale del sonno : regolate l'orologio biologico : ... ad esempio, quasi 7 persone su 10 dormono meno ore del necessario: è la sindrome del jet lag, fra i focus della manifestazione odierna, il cui slogan di quest'anno è 'Unisciti al Mondo del sonno, ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Cuneo - al Parco fluviale si festeggia la "Giornata Mondiale dell'acqua" : Anche il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo aderisce alla "Giornata mondiale dell'acqua", ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, un "...

Oggi 14 Marzo è la Giornata Mondiale del Pi greco : Il Ministero dell'Istruzione organizzerà una grande sfida in diretta streaming con centinaia di scuole che gareggeranno a colpi di quiz e problemi matematici.

Giornata Mondiale del sonno : 10 consigli per dormire bene : “Join the Sleep World, Preserve the Rhythms to enjoy life” è il claim scelto quest’anno per il World Sleep Day del 16 marzo. Un invito a rispettare i ritmi circadiani per migliorare la qualità della vita. Un invito che sembra calzare a pennello per gli italiani che ritengono il sonno (21,6%) al pari della cucina, elemento essenziale per il benessere personale, secondo solo alla natura (32,8%). Ma in realtà, nonostante gli italiani riconoscano ...

Giornata Mondiale del sonno : l’acqua aiuta a dormire meglio : Il 16 marzo si celebra il World Sleep Day, ricorrenza che ogni anno cade nel secondo venerdì di marzo ed è organizzata dalla Commissione della Giornata mondiale del sonno della World Association of Sleep Medicine con l’obiettivo di celebrare i benefici di un sonno buono e salutare e di richiamare l’attenzione sulle problematiche legate ai disturbi del sonno e alle relative cure, necessità di informazione e aspetti sociali, nonché di ...

Giornata Mondiale del Sonno : 10 consigli per dormire bene e iniziare la giornata con una marcia in più : Il prossimo 16 marzo ricorre la giornata Mondiale del Sonno. Organizzata dalla World Association of Sleep Medicine, questa ricorrenza è nata nel 2008 con l’intento di celebrare il Sonno e rendere consapevoli dell’importanza del dormire bene. Qualità del Sonno significa, infatti, qualità della vita. dormire bene favorisce la rigenerazione, la memoria, la crescita e la longevità, oltre ad avere effetti positivi su umore, produttività e benessere ...

Giornata Mondiale del sonno : visite gratuite il 16 marzo : Si terrà il 16 marzo la Giornata Mondiale del sonno. L'evento internazionale è organizzato dalla World Sleep Day. visite gratuite a Bologna.