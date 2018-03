Giorgia Meloni | la telefonata con cui ha distrutto Luigi Di Maio | 7 minuti | disastro

Giorgia Meloni - il duro messaggio a Matteo Salvini : 'Io lo appoggio - ma...' : Giorgia Meloni ha le idee chiarissime sul quadro politico post-elettorale, e le mette in mostra in un'intervista al Corriere della Sera , in cui spiega come non serva 'un governo di emergenza', ma ' ...

Giorgia Meloni accusa Paolo Gentiloni : 'Non ti azzardare a vendere l'Italia - azioni durissime in ogni sede' : Dito puntato contro Paolo Gentiloni . In un durissimo post su Facebook, Giorgia Meloni accusa: 'Il Governo Gentiloni sta tentando con un ultimo ignobile colpo di coda di regalare alla Francia parte ...

Giorgia Meloni - la proposta-bomba di Ignazio La Russa a Libero : 'Facciamola presidente della Camera. Se Matteo Salvini...' : La proposta di Fratelli d'Italia non cambia, premette Ignazio La Russa: 'Matteo Salvini avanzi la candidatura per la presidenza del Senato. In questo modo sarebbe più facile la sua investitura come ...

Giorgia Meloni - il brutto sospetto sull'inciucio : 'Ora capisco perché Silvio Berlusconi...' : Nel centrodestra, ora, è il momento dei sospetti. Chi si vuole alleare con chi? Matteo Salvini davvero mira all'intesa col M5s? E Silvio Berlusconi , anche lui nonostante le smentite è attratto dai ...

Giorgia Meloni rivela : 'Mi ha chiamato il grillino Danilo Toninelli - pronti a trattare. Ma sul governo...' : Ora scende in campo anche Giorgia Meloni . Nella frenetica attività politica, tra ipotesi sulla formazione del prossimo governo e le mosse in vista dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato , la leader di Fratelli d'Italia rivela: 'Ho ricevuto una telefonata da ...

Giorgia Meloni denuncia : 'Lo schifo della sinistra - come rovinano gli studenti universitari' : L'ultima battaglia di Giorgia Meloni ? In difesa degli studenti universitari. La battaglia piove su Facebook, dove la leader di Fratelli d'Italia tuona: 'Fondi insufficienti e nuovi parametri Isee: ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...

Ignazio La Russa : 'Giorgia Meloni si è sacrificata per l'unità del centrodestra ma a tutto c'è un limite' : ' Giorgia Meloni si è sacrificata per l'unità del centrodestra. Per fare da collante non abbiamo fatto emergere delle differenze clamorose tra Forza Italia e Lega e non so se è giusto continuare in ...

Giorgia Meloni - la rabbia e lo sdegno : 'Altri sei mesi di sanzioni contro la Russia - un massacro per il Made in Italy' : Mentre l'Italia annaspa travolta dai retroscena su chi sarà il prossimo premier, l' Unione europea vota nell'indifferenza generale , e dei media, la proroga di altri 6 mesi le sanzioni economiche ...

Riforma pensioni/ Giorgia Meloni rilancia il raddoppio di quelle d'invalidità (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Giorgia Meloni rilancia il raddoppio di quelle d'invalidità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Giorgia Meloni - la denuncia : la vergogna di Stato - i richiedenti asilo pagati più di chi ha una pensione sociale : Su Facebook, Giorgia Meloni annuncia: 'Entro il 10 aprile il parlamento dovrà approvare il DEF , Documento di Economia e Finanza, . Fratelli d'Italia non voterà alcun documento che non contenga il provvedimento che abbiamo annunciato in campagna elettorale: portare il costo per il mantenimento di un ...

Giorgia Meloni avverte : Roma, 10 mar. , askanews, No di Fratelli d'Italia per bocca di Giorgia Meloni al sostegno parlamentare a governi che non siano espressione di una maggioranza di centrodestra Lega-Fi-Fdi, con sostegno ...

ELETTI FRATELLI D’ITALIA CAMERA E SENATO/ Squadra di Giorgia Meloni : nomi proporzionale e uninominale - i seggi : ELETTI FRATELLI D’ITALIA al SENATO e alla CAMERA: il partito di Giorgia Meloni, tutti i nomi e i seggi proporzionale e uninominale. La possibile pattuglia nel nuovo Parlamento(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:24:00 GMT)

Giorgia Meloni : 'Incarico a Salvini - dobbiamo guardare ai singoli in tutti i gruppi' : 'Noi diciamo si a un governo di centrodestra e lavoriamo per trovare una maggioranza. Non sono mica numeri impossibili. Troviamo dei punti precisi del nostro programma di centrodestra, e cerchiamo ...