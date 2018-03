Giordano Mazzocchi Uomini e Donne | il corteggiatore ancora arrabbiato con Nilufar

Uomini e Donne / Luigi Mastroianni in difficoltà : il supporto di Giordano Mazzocchi (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico e news: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini. Sarà lui la scelta? Gli indizi della mamma della tronista sui social.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Giordano Mazzocchi/ Uomini e donne - la sorpresa a Lorenzo non gli va giù : lascerà lo studio? : Giordano Mazzocchi continua a dare di matto per colpa di Nilufar Addati a Uomini e donne, la sorpresa a Lorenzo non gli va giù e questo porta ad un vero e proprio scontro, cosa succederà?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:13:00 GMT)