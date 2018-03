Ginnastica | Coppa del Mondo 2018 – Huang Luo e Ana Derek festeggiano a Baku | Garza sesto

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Jin Zhang vince la Deutscher Pokal - sconfitta Seitz di un decimo! Chiles e Melnikova indietro : Jin Zhang ha vinto la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale). La cinese si è imposta a sorpresa alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) sovvertendo tutti i favori del pronostico. La 17enne ha totalizzato un complessivo 53.431 e ha avuto la meglio sulla tedesca Ellie Seitz per appena un decimo (53.332), soltanto terza la statunitense Jordan Chiles (52.932) che ...

Ginnastica - Team Challenge 2018 : il Belgio vince a Stoccarda - show di Nina Derwael! Belyavskiy vince la Coppa del Mondo : Il Belgio ha vinto il Team Challenge femminile a Stoccarda, evento che fa da contorno alla Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. Le fiamminghe si sono imposte con 156.463 rifilando oltre tre punti di distacco alla Svizzera (153.129), terzo il Giappone (151.663) che ha preceduto la Germania di due decimi (151.462). A fare la differenza è stata sopratutto Nina Derwael, Campionessa d’Europa e bronzo iridato alle parallele asimmetriche: ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina vince a Baku - Lyu scatenata. Super Petrounias - quinto Levantesi : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le prime Finali della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina conferma il pronostico della vigilia e a 41 anni suonati vince ancora una volta: 14.300 per l’uzbeka che riesce a regolare l’azera Marina Nekrasova, brava col dty (14.600) ma con una media di 14.216. Terza la slovena Tjasa ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina svetta nelle qualifiche di Baku - assente Fan Yilin. L’Italia strappa tre Finali. Tutti i qualificati : A Baku (Azerbaijan) si sono svolte le qualifiche della tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. Di seguito Tutti i risultati e i qualificati alle Finali che si disputeranno nel fine settimana. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non si ferma a 41 anni e continua a rilanciare: prima posizione con la media di 14.399, quattro decimi meglio dell’azera Marina ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Le specialità volano a Baku. Fan Yilin e Oksana Chusovitina protagoniste - c’è l’Italia maschile : Si preannuncia un fine settimana davvero molto intenso per la Ginnastica artistica. La Coppa del Mondo generale sarà di scena a Stoccarda, mentre quella riservata ai singoli attrezzi scalderà il pubblico di Baku. Nella capitale dell’Azerbaijan spazio alla seconda tappa del circuito riservato alle specialità. Dal 15 al 18 marzo si assegneranno punti preziosi per le classifiche generali: giovedì e venerdì toccherà alle qualificazioni, poi i ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Si vola a Stoccarda : tutte contro Angelina Melnikov per la Deutscher Pokal : Nel weekend del 17-18 marzo si disputerà la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. Il circuito riservato al concorso generale individuale sbarca a Stoccarda (Germania) per uno degli appuntamenti più tradizionali della Polvere di Magnesio. Si gareggia in terra teutonica dopo l’esordio di due settimane fa all’American Cup, vinta brillantemente da Morgan Hurd davanti a Mai Murakami e Maile ...

Ginnastica - la stagione entra nel vivo : quando si torna a gareggiare? Tra Coppa del Mondo - Trofeo di Jesolo e Serie A a Milano : c’è tanta Italia : La stagione della Ginnastica artistica è ormai iniziata a tutti gli effetti. Lo scorso weekend ci ha regalato la prima tappa della Serie A e l’American Cup, due appuntamenti che hanno ufficialmente aperto la lunga annata della Polvere di Magnesio. Primi esercizi in pedana per le ginnaste tra cui anche la Campionessa del Mondo Morgan Hurd oltre a diverse Italiane. Il calendario delle prossime settimane è particolarmente fitto: quando ...

Ginnastica - American Cup 2018 – Oggi show a Chicago : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Coppa del Mondo (3 marzo) : Oggi sabato 3 marzo si disputa l’American Cup, prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. Si tratta di una delle gare più importanti e prestigiose dell’intera stagione, una delle grandi classiche della Polvere di Magnesio: a Chicago (Illinois, USA) una marea di gente accoglierà alcune delle migliori atlete in circolazione, pronte a darsi battaglia in un evento davvero ...

Ginnastica - American Cup 2018 : data - programma - orari e tv. Come seguire la Coppa del Mondo? Spettacolo a Chicago - c’è Morgan Hurd : Sabato 3 marzo si disputerà l’American Cup 2018 di Ginnastica artistica, una delle gare più importanti dell’intera stagione, una delle grandi classiche della Polvere di Magnesio, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e che segna ufficialmente l’inizio ufficiale della stagione. A Chicago (Illinois, USA) spazio dunque alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018 all-around: nove ginnaste e nove ginnasti si ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Italia protagonista a Doha! I convocati azzurri : ci sono Mori e Meneghini - test per i Mondiali : L’Italia sarà protagonista nella Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). Il circuito sbarcherà a Doha (Qatar) dove, dal 21 al 24 marzo, si svolgerà un appuntamento imperdibile nel palazzetto che a ottobre ospiterà i Mondiali. Gli atleti si cimenteranno naturalmente sui singoli attrezzi: prima due giorni di qualificazioni poi le Finali. In Medio Oriente vedremo protagonisti cinque ...