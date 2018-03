Giappone : a febbraio bilancia commerciale in attivo di 3 - 4 miliardi di yen : Si riduce il surplus della bilancia commerciale del Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF , , nel mese di febbraio, la bilancia commerciale ha registrato un attivo di 3,405 ...

Giappone : a febbraio export +1 - 8% - import +16 - 5% - giù surplus : Roma, 19 mar. (AdnKronos/dpa) – Crescono più del previsto le esportazioni e importazioni Giapponesi a febbraio. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dal ministero delle Finanze, il valore dell’export del Sol Levante ha mostrato un aumento dell’1,8% su base annua, rispetto al previsto incremento dell’1,4%. Le importazioni registrato un balzo del 16,5% a fronte di una stima del 16%. Conseguentemente, il surplus ...

Giappone - decelerano i prezzi alla produzione di febbraio : Stabili i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono rimasti invariati nel mese di febbraio rispetto al +0,3% di gennaio. Su anno i prezzi di fabbrica ...

Giappone Pmi servizi e composito in flessione a febbraio : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.

Giappone - frena la manifattura a febbraio : Teleborsa, - Segnali di frenata a febbraio, giungono dall'attività della manifattura in Giappone, che comunque resta in fase di espansione . Il dato definitivo dell' indice PMI manifatturiero , ...

LIVE Coppa Davis - Giappone-Italia in DIRETTA (domenica 4 febbraio) : Sugita-Fognini 2-2 - 4-1 al quinto. Serve un miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, andranno in scena gli ultimi due singolari, che decideranno la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell'Italia, affronterà Yuichi Sugita, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Taro Daniel.

Sugita-Fognini - si decide tutto al quinto set : 2-1

Sugita-Fognini 2-1 - si va al tie-break nel quarto set

Sugita-Fognini 2-1. Fabio risponde nel quarto set : 3-0

Sugita-Fognini 2-1 - Fabio chiamato alla rimonta!

Fabio Fognini contro Yuichi Sugita è un set pari - ma sotto nel terzo 3-4

Fabio Fognini contro Yuichi Sugita è un set pari - ma sotto nel terzo 2-3