Genoa | l’ex rossoblu Centurion arrestato in Argentina VIDEO

serieanews

: Racing, nuova bufera per l'ex Genoa Centurion: arrestato dalla polizia - calcio24mercato : Racing, nuova bufera per l'ex Genoa Centurion: arrestato dalla polizia - D_Tirinnanzi : Intanto, l'ex Genoa Centurion... -

(Di lunedì 19 marzo 2018)– Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ancora una disavventura lontano dai campi per Ricardo, ex calciatore deldalla polizia“Come riportano i principali media argentini, tra cui Tyc Sports, il classe ’93, attualmente sotto contratto con il Racing Avellaneda, in mattinata sarebbe statodalla polizia per … L'articolo, l’exin) proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....