GE | premi cassa malattia | iniziativa vuole limitarli a 10% reddito

Il Manchester City sa solo vincere - superato il Chelsea : la premi er League è già in cassaforte : Il Manchester City è una macchina di vittorie, altro successo per la squadra di Guardiola che ipoteca sempre di più la vittoria della Premier League , solo questione di tempo per festeggiare. Dopo la notizia shock della morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, le squadre sono scese in campo per la 29^ giornata, parole commoventi anche da parte dell’allenatore dei Blues. Poi parola al campo ed il Manchester City continua a ...

Tennis - montepremi record per gli Australian Open : chi vince incassa 2 - 6 milioni : Continuano a crescere i montepremi nel mondo del Tennis. Per gli Australian Open appena cominciati a Melbourne, infatti, i soldi in palio per i Tennisti sono cresciuti del 10% rispetto ad un anno fa. Sono infatti complessivamente 55 i milioni di dollari Australiani, circa 36 milioni di euro, messi in palio dagli organizzatori per i […] L'articolo Tennis, montepremi record per gli Australian Open: chi vince incassa 2,6 milioni è stato ...