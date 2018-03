Gandini | “sfida con Barca esaltante e Messi un extraterrestre”

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) “E’ una di quelle sfide per cui vale la pena giocare una stagione”. E’ pronto al doppio confronto nei quarti di finale di Champions contro il Barcellona l’amministratore delegato della Roma, Umbertoche ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 ha commentato il sorteggio di Nyon che metterà di fronte i giallorossi ae compagni. “C’è grande soddisfazione per aver raggiunto un traguardo intermedio in una competizione difficile, traguardo che la società non raggiungeva da molti anni -prosegue il dirigente del club capitolino-. Ci apprestiamo a giocare una partita che molti sognano, poi nel calcio non ci sono certezze dal punto di vista dei risultati. E’ una sfidache ci metterà grandissima pressione ma la giocheremo con tutte le nostre armi sapendo di avere la mente ...