Games in Italy | l' Italia videoludica presente alla GDC 2018

In arrivo Blitz : MiniGames - il nuovo gioco rompicapo per mobile interamente "Made in Italy" : Emerald Team, studio di sviluppo indipendente italiano, è lieto di annunciare l'arrivo del gioco multiplayer online Blitz: Minigames, che sarà disponibile in versione Open Beta su dispositivi Android e iOS a partire dal prossimo marzo.Blitz: Minigames è un gioco basato su partite asincrone in cui due giocatori si sfidano in avvincenti match all'ultimo neurone: in ogni partita si compete in 3 minigiochi scelti dal server, della durata di 60 ...