Gaetano Miccichè eletto presidente della Lega di serie A | ' Serie A il top | ha grandi

Gaetano Miccichè eletto nuovo presidente Lega Serie A/ Votato all'unanimità - ecco chi è : Finalmente la Lega Serie A ha un nuovo presidente: Gaetano Miccichè è stato eletto all'unanimità, succede ufficialmente a Maurizio Beretta dopo il doppio periodo di commissariamento(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo presidente della Lega A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...

Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A : Il presidente di Banca IMI Gaetano Miccichè è stato nominato oggi presidente della Lega Serie A. Miccichè è siciliano, ha 67 anni ed è fratello del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco (Forza Italia) e dell’ex vicepresidente del Palermo Calcio Guglielmo. È a capo The post Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A appeared first on Il Post.

