Gaetano Miccichè presidente Lega A : Gaetano Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A. Secondo quanto si apprende, i club della massima serie lo hanno votato all'unanimità nell'assemblea in programma oggi a Milano.

Gaetano Miccichè nuovo presidente della Lega Calcio : Giovanni Malagò ha comunicato che il 19 marzo nell’assemblea della Lega Serie A “ci sarà la nomina a presidente di

Presidente Figc : Malagò propone Gaetano Miccichè : Il consigliere indipendente potrebbe essere una donna di sport o un rappresentante della categoria dei calciatori o degli allenatori, o ancora un uomo di sport laico e quindi non all'interno delle ...

Lega A : Malagò candida Gaetano Micciché per presidenza : Il presidente del Coni, dopo aver annunciato la candidatura di Gaetano Micciché, ha spiegato che gli parlerà in questi termini: "Gli dirò che bisogna dare una mano al mondo del calcio. Non so se ...

Malagò candida Gaetano Micciché per la presidenza della Serie A : La proposta non è ancora stata fatta al presidente di Banca Imi ma sul nome c'è convergenza tra i club. L'articolo Malagò candida Gaetano Micciché per la presidenza della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidente Lega di Serie A - Malagò candida Gaetano Miccichè : 'Una mia idea' : ... come amministratore deLegato, infatti, il candidato forte è Sami Kahale, ex manager di Procter&Gamble: "Sarebbe bello individuare una donna di sport, capace, o un rappresentante della categoria ...