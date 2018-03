Francia | guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver salvato una migrante incinta

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Laidlaw guida la Scozia alla rimonta vincente sulla Francia per 32-26 : Era la sfida tra le deluse della prima giornata del Sei Nazioni 2018. Nel posticipo del secondo turno, a Murrayfield, in quel di Edimburgo, si sono sfidate la Scozia padrona di casa e la Francia. Un Greg Laidlaw in formato spaziale (votato ovviamente Man of the Match) ha trascinato i suoi ad un successo fondamentale per 32-26 in rimonta. Il primo tempo è di marca francese, anche se non mancano gli errori da entrambe le parti. A guidare la banda ...