Francesco Molinari al WGC Dell Technologies Match Play

Golf - Palmer Invitational rallenta Woods ed è 17° dopo due giri - risale Francesco Molinari : A 36 buche dal termine l'ex numero uno al mondo è ora lontano 7 colpi dalla vetta condivisa dunque dallo svedese Henrik Stenson , vice campione olimpico in carica, e dallo statunitense Bryson ...

Golf - Arnold Palmer Invitational : scende Woods. Francesco Molinari in rimonta : L'ex numero 1 del mondo ha girato in 72 con due bogey sulle prime nove e due birdie sulle seconde. Qualche errore e alcune prodezze in un turno in cui il putting lo ha sorretto al punto che sui green ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - WGC-Mexico Championship : Phil Mickelson torna alla vittoria! Battuto al playoff Justin Thomas. Francesco Molinari 25° : alla fine l’ha spuntata Phil Mickelson. Il Golfista americano si è aggiudicato il WGC-Mexico Championship. Ha prevalso l’esperienza dei suoi 47 anni, il più “anziano” del field, contro cui neppure l’esperienza del giovane 21enne Shubhankar Sharma ha potuto nulla. Già perché l’indiano, leader dopo secondo e terzo giro, è crollato sul più bello, avvertendo la pressione: due birdie e cinque bogey (quattro nelle ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma mantiene la vetta a un giro dalla fine. Hatton e Mickelson alle sue spalle - Francesco Molinari sempre 32° : Shubhankar Sharma mantiene la vetta del WGC-Mexico Championship a un giro dalla fine. Il giocatore indiano, 21 anni, al debutto in un torneo di questo livello, ha giocato con grande freddezza e a 18 buche dalla fine è nella migliore posizione possibile per vincere. Sharma ha condotto un giro magistrale, perché ha saputo reagire bene alle difficoltà: sulla sua carta ci sono infatti tre bogey ma soprattutto cinque birdie (69, 2 sotto il par), per ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma si porta in testa. Risale Sergio Garcia - Francesco Molinari rimane 32° : Shubhankar Sharma è volato al comando del WGC-Mexico Championship, prestigioso torneo combinato tra PGA ed European Tour, in scena al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico. Il giocatore indiano ha sbaragliato la concorrenza nel secondo giro, piazzando un round in 66 colpi, 5 sotto il par, prendendosi la vetta del leaderboard con uno score di -11. Sharma è stato molto bravo a recuperare due bogey ad inizio giro (2 e 3) con una gran ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Louis Oosthuizen guida dopo la prima giornata. Francesco Molinari è 32° : C’è Louis Oosthuizen al comando del Mexico Championship dopo la prima giornata. Si tratta del primo dei quattro tornei del prestigioso circuito WGC, World Golf Championship, organizzato in compartecipazione tra PGA ed European Tour. Il sudafricano è stato il migliore dopo le prime diciotto buche al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico, realizzando un giro in 64 colpi, ovvero 7 sotto il par, frutto di cinque birdie ed un eagle alla ...

Golf - PGA Tour 2018 : Cantlay - McDowell e Saunders al comando del Genesis Open. Tiger Woods e Francesco Molinari non superano il taglio : Tre atleti sono momentaneamente in testa al Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. Ma il secondo giro è ancora incompleto a causa del sopraggiungere dell’oscurità e così la classifica al termine della seconda giornata è ancora provvisoria. A guidare la leaderboard per ora ci sono gli statunitensi Patrick Cantlay e ...

Golf - PGA Tour 2018 : Patrick Cantlay e Tony Finau in testa al Genesis Open. Alti e bassi per Tiger Woods - partenza a rilento per Francesco Molinari : partenza a rilento per i big nel primo giro del Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. A comandare la classifica per ora sono gli statunitensi Patrick Cantlay e Tony Finau, abili nell’interpretare al meglio le insidie del percorso e ad issarsi in vetta con 66 colpi (-5), staccando di una lunghezza i connazionali ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler e Bryson DeChambeau in testa al Waste Management Phoenix Open - Francesco Molinari in rimonta : Dominio USA al termine del secondo giro del Waste Management Phoenix Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Scottsdale, in Arizona. Rickie Fowler e Bryson DeChambeau guidano ora la classifica con 10 colpi sotto il par, avendo concluso il terzo round a quota -5 (66 colpi) con due andamenti completamente differenti. Fowler ha brillato nelle prime 9 buche, salvo perdere brillantezza ...

Golf - PGA Tour 2018 : gran primo round di Bill Haas nel Waste Management Phoneix Open. 46° Francesco Molinari : Al termine della parentesi californiana il PGA Tour 2018 si è spostato rapidamente in Arizona, precisamente a Scottsdale, per dar vita al Waste Management Phoneix Open (montepremi 6,9 milioni di dollari). Quando ormai si è chiuso il primo round sul percorso par 71 del TPC Scottsdale troviamo in testa alla classifica Bill Haas. L’americano guida con il punteggio di -7 (64 colpi), frutto di un ottimo percorso netto concluso con 5 birdie ed ...

Pga tour : Francesco Molinari al Phoenix open : Roma, 31 gen. , askanews, Francesco Molinari torna subito in campo nel Waste Management Phoenix open , 1-4 febbraio, , sua seconda gara nel 2018 dopo la partecipazione con 45° posto al Farmers ...