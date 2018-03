Francesca Cipriani nella bufera - tutti i naufraghi la attaccano : 'Non fai mai niente' : Francesca Cipriani è una concorrente molto popolare nella nuova edizione dell' Isola dei Famosi, ma il gruppo di naufraghi si lamenta della sua pigrizia. Canna-gate, Karina Cascella e Guendalina ...

Isola - Francesca Cipriani in love : nuova coppia? I telespettatori avevano già intuito qualcosa - poi è arrivato l’indizio che ha scacciato ogni dubbio : chi è il fortunato del momento : Gossip che bolle all’Isola dei Famosi. Chi riguarda l’ultimo sospetto? Francesca Cipriani, ovviamente. Durante il day time un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. Franco Terlizzi a lei e Simone Barbato ha promesso di regalare il proprio soggiorno a Playa Bonita se e qualora dovesse essere lui a vincere la prova settimanale domani sera. Quella che oggi, però, sembrerebbe essere ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani sbotta contro Stefano De Martino : All' Isola dei Famosi la fame inizia a farsi sentire sempre più insistentemente e basta veramente poco per far scattare i nervi ai naufraghi. Così durante la prova del migliore della settimana, ...

Stefano De Martino rimprovera Francesca Cipriani e lei si ribella : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani se la prende con De Martino Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta a far molto parlare i numerosi telespettatori è stata senza ombra di dubbio la showgirl Francesca Cipriani. Cosa è successo? L’intero gruppo di naufraghi, nella notte, l’ha affrontata, chiedendole la cortesia di darsi maggiormente da fare per il bene di tutti. Tuttavia ...

Francesca Cipriani e Simone Barbato nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Gli ultimi sviluppi : Francesca Cipriani e Simone Barbato sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Ecco quello che è successo Francesca Cipriani e Simone Barbato sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi? Durante il day time di oggi un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. A fare il tifo per loro sarebbe stato Franco Terlizzi […] L'articolo Francesca Cipriani e Simone Barbato nuova coppia ...

Isola - il retroscena : è lite tra Francesca Cipriani e De Martino : E alla fine Francesca Cipriani è riuscita a “litigare” anche con il mite Stefano De Martino. L&rsquo...

Isola - resa dei conti per Francesca Cipriani : le accuse dei concorrenti : Amata ed odiata. Francesca Cipriani è senza dubbio la concorrente che porta più leggerezza e divertimento in quest’edizione dell

Isola dei Famosi : i naufraghi insorgono contro Francesca Cipriani : Isola dei Famosi, l’intero gruppo dei naufraghi contro Francesca Cipriani: ecco cosa è successo Francesca Cipriani è sicuramente uno dei personaggi più sopra le righe di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Da quando è entrata, infatti, ha spesso divertito il pubblico da casa con alcuni siparietti ironici che, in diretta e durante il day time, […] L'articolo Isola dei Famosi: i naufraghi insorgono contro Francesca Cipriani ...

Isola : Per i bookmaker Bianca Atzei verso la vittoria - Francesca Cipriani outsider a 3 - 50 : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sempre più uniti all' Isola dei Famosi : la cantante sarda ha ritrovato il sorriso grazie all'amicizia nata con l'ex vincitore del Grande Fratello e suggellata da una ...

Bianca Atzei contro Francesca Cipriani : il gesto contestato : Francesca Cipriani contestata all’Isola dei Famosi da Bianca Atzei Ancora scontri all’Isola dei Famosi 2018. Il reality ci Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi terminerà ad aprile, ma i primi mesi di gioco stanno iniziando a mettere a dura prova i naufraghi. La mancanza di cibo e le privazioni iniziano a far saltare i nervi ai concorrenti che diventano con il passare del tempo più intolleranti di fronte a certe scelte e ...

Isola - Signorini smaschera Valeria Marini : «Confermo la versione di Francesca Cipriani» : Casa Signorini - Alfonso Signorini Francesca Cipriani non si era inventata nulla. Almeno secondo Alfonso Signorini. Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2018 la bionda naufraga era stata protagonista di un battibecco con Valeria Marini (clicca qui per sapere cosa si sono dette), ma a fare chiarezza sulla questione è intervenuto uno dei diretti interessati. Durante Casa Signorini, il programma in streaming in cui il giornalista ...

VALERIA MARINI VS Francesca CIPRIANI/ Video : la resa dei conti è vicina (Isola dei famosi 2018) : VALERIA MARINI vs FRANCESCA CIPRIANI all'Isola dei famosi: arriva la conferma di Alfonso Signorini su quanto accaduto durante una puntata di Casa Signorini.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 20:44:00 GMT)

Isola dei famosi - Francesca Cipriani : le parole della madre Video : In questo articolo vi parleremo di Francesca Cipriani 33 anni, naufraga dell'#Isola dei famosi edizione 2018. della bella concorrente si è detto tutto: c'è chi l'ha definita svampita, chi esagerata, chi addirittura 'oca giuliva'. Ma una cosa è certa, la scoppiettante bionda si è rivelata essere la vera protagonista del reality show targato Mediaset [Video]. Con la sua sensualita', simpatia e completini altamente sexy, l'ex pupa si è guadagnata ...

Valeria Marini vs Francesca Cipriani/ Video : la naufraga lascia l'Honduras? (Isola dei famosi 2018) : Valeria Marini vs Francesca Cipriani all'Isola dei famosi: arriva la conferma di Alfonso Signorini su quanto accaduto durante una puntata di Casa Signorini.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:04:00 GMT)