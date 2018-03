Foto campagna Eleventy in zona terremoto

Album Fotografico di questa campagna elettorale : Strette di mano, comizi, proteste, cose che ricorderemo e altre che vorremmo dimenticare The post Album fotografico di questa campagna elettorale appeared first on Il Post.

Elezioni - le Foto simboliche di questa campagna elettorale : Le Elezioni si avvicinano. Domenica 4 marzo gli italiani voteranno (qui cosa fare e soprattutto cosa non fare dentro il seggio per votare in modo corretto). Abbiamo confrontato le proposte dei partiti su diversi temi, analizzato come si sono comportati i leader sui social media e calcolato quanto costerebbero le riforme proposte. Abbiamo smontato le bufale e chiesto ad alcuni scienziati quanto sono efficaci le campagne elettorali. Già, la ...

Mercedes Benz 2018 - presentata la campagna #WeWonder : ecco i testimonial - Foto - : ... curatrice di mostre e attivista Kimberly Drew, la modella Slick Woods e la cantante Solange Knowles, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno globale di Mercedes-Benz nel mondo della moda. ...