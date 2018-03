Forza Italia partito leaderistico Dalla Puglia la rivolta anti-Silvio ' Nomine

Silvio Berlusconi - il retroscena su Matteo Salvini : 'Tranquilli - quando fallirà con Di Maio io...'. Panico Forza Italia : È deluso, Silvio Berlusconi , ma con una convinzione: ' Matteo Salvini con Luigi Di Maio fallirà, e allora tornerà da noi'. E secondo un fedelissimo, la cui confidenza è stata riportata dal retroscena ...

Salvini ascolta le sirene dei 5 Stelle. Tajani : 'Forza Italia decisiva per stabilità del Paese' : Il leader pentastellato apre a Luigi Di Maio sulla necessità di far ripartire il Parlamento al più presto. Poi, qauanto ad un'ipotetica alleanza di governo, afferma: 'Nulla è irrealizzabile' -

Nunzia De Girolamo da Massimo Giletti - un massacro per Forza Italia : 'Chi mi ha pugnalato alle spalle e chi ha fallito' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , per la prima volta in tv, parla della mancata elezione alla Camera. Una mancata elezione arrivata al termine di furibonde polemiche e accuse di complotto , ...

L'avvertimento di Maroni a Salvini : "Se fai il Governo con i 5 Stelle - a rischio le giunte regionali con Forza Italia" : "Tecnicamente" un Governo Lega-Cinque Stelle "è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel ...

Olimpiadi Torino 2026 - Porchietto di Forza Italia : "Non è tempo di polemiche" : ...mi aspetto che tutte le forze politiche la smettano con i distinguo e lavorino per il bene della Città Metropolitana di Torino e per le Valli olimpiche invece di buttarla in caciara politica'. Ad ...

DIETRO LE QUINTE/ L'ombra del governo di scopo spacca Pd e Forza Italia : Partiti alle prese con una crisi di nervi. La fragile tregua nel Pd cede alla prima scintilla. Intanto Salvini lavora ai fianchi Forza Italia. Prende forma il governo di scopo? MARA MALDO(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: i calcoli di Salvini e Di Maio per governare insiemeDIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato, l'arma Bonino nelle mani di Mattarella, di N. Berti

"Dai quotidiani di Angelucci squadrismo contro di me". La denuncia di Brunetta - solidarietà da Forza Italia : "Non occorre essere lettori particolarmente attenti per scorgere un 'medesimo disegno criminoso' - mi si passi l'espressione, decisamente forte ma non troppo lontana dalla realta' - negli attacchi concentrici che le testate giornalistiche del Gruppo Angelucci da tempo dirigono contro Forza Italia, cannoneggiandone il piu' scomodo tra i suoi esponenti: il sottoscritto, professor Renato Brunetta. Editoriali che dalle colonne de 'Il Tempo', come da ...

Gianni Letta : 'Salvini troppo spregiudicato' - Forza Italia in allarme : Ormai dentro Forza Italia Matteo Salvini è detto lo ' spregiudicato '. E Silvio Berlusconi sa bene che questa è la politica che guida i vincitori: imporre la linea. Ché, in questo caso, significa vincere la partita sulla presidenza delle Camere. Il leader della Lega dà per scontato che Montecitorio andrà al ...

Giovanni Toti contro la linea di Silvio Berlusconi : 'No a un governo a tutti i costi. E Forza Italia cambi' : Da tempo, Giovanni Toti viene dato in rotta con Silvio Berlusconi , poiché considerato troppo vicino alla Lega di Matteo Salvini . E questa posizione, di fatto, viene confermata da quanto affermato ...

Sondaggio Demos due settimane dopo le elezioni : su M5S e Lega - giù Pd - crolla Forza Italia : Cosa fareste, se oggi si rifacessero le elezioni politiche dello scorso 4 marzo? Cioè, votereste per lo stesso partito o per un altro? E, se non avete votato, oggi ci andreste? E per votare chi? Il ...

Alessandra Cantini - ex Forza Italia/ “Asia Argento? Meglio Weinstein - le donne usano gli uomini e poi...” : La giovane attrice Alessandra Cantini si schiera dalla parte del produttore americano Weinstein attaccando l’atteggiamento di Asia Argento e delle moderne femministe.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:53:00 GMT)

Forza Italia frena Matteo : "Altolà a scelte solitarie" : Pari dignità e collegialità. A Matteo Salvini Forza Italia lo ricorda ogni giorno: nel centrodestra lui è il candidato premier e il leader della prima Forza dopo il 4 marzo, ma la strategia si decide ...

“Salvini troppo spregiudicato”. In Forza Italia scatta l’allarme : Il termine più gettonato dentro Forza Italia per definire Salvini è «spregiudicato». Berlusconi conosce bene la logica che in politica guida i vincitori: non si fanno prigionieri, si impone la linea. E si rende conto di quanto il leader leghista sia tentato di assegnarsi il primo round post-elettorale, quello delle presidenze di Camera e Senato. ...

Elezioni 2018 - Macron-Merkel : “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo”. RafForzato asse franco-tedesco : Il risultato del voto italiano costringe l’Unione europea ad avere una trazione ancor più franco-tedesca. È questo il senso delle parole pronunciate dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa congiunta di Parigi. “Le elezioni italiane hanno scosso il contesto europeo” ha detto il numero uno dell’Eliseo. Che poi ha specificato: “Il lavoro che ci ...