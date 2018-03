Ford Ka+ Active - Borrmann | Rappresenterà un quarto delle vendite del modello

quattroruote

(Di lunedì 19 marzo 2018) Non sarà un gioco, né un esperimento fine a sé stesso: laKa+, versione "crossoverizzata" delpiù compatto di casa, è chiamata al contrario a rappresentare una parte importantedel. E sul suo possibile apporto in termini commerciali si è espresso in termini ottimistici Dirk, il responsabilepiccole del marchio in Europa, che abbiamo intervistato al Salone di Ginevra.Perché avete proposto questa versione? E che mercato pensate possa avere?Fa parte della nostra strategia: al Salone di Francoforte del 2015 abbiamo annunciato che avremmo spinto su Suv e crossover, e la Ka+è parte di questa offensiva. Nello specifico, il segmentosport utility compatte sta esplodendo in Europa: nel 2012 era il 3% del mercato totale e contava otto modelli. L'anno scorso siamo arrivati all'11%, con 27 proposte e un trend di ...