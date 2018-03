Foggia | il presidente Sannella finisce in manette Club commissariato

Foggia - arrestata per truffa l'avv. Cantone. Si spacciava per sorella del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione : Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Foggia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata l'avvocato ...

Fisco - sequestrati 32 mln a società vicine a ex vicepresidente Foggia - : Ruggiero Curci, agli arresti domiciliari, è accusato di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici". Per l'accusa avrebbe ricevuto in nero 1,7 milioni di euro dagli amministratori di alcune ...

Fisco - sequestrati 32 mln a società vicine a ex vicepresidente Foggia : Fisco, sequestrati 32 mln a società vicine a ex vicepresidente Foggia Ruggiero Curci, agli arresti domiciliari, è accusato di dichiarazione fraudolenta mediante “altri artifici”. Per l’accusa avrebbe ricevuto in nero 1,7 milioni di euro dagli amministratori di alcune società di trasporto ai quali avrebbe promesso vantaggi ...

Foggia - arrestato il presidente Sannella : il comunicato del club : Foggia, arrestato il presidente Sannella: il comunicato del club – Il Foggia Calcio facendo seguito agli eventi che l’hanno coinvolta in data odierna con l’arresto del signor Fedele Sannella, nel ribadire la propria completa estraneità ai fatti di cui in contestazione e confermando la propria assoluta fiducia nell’operato della magistratura, ribadisce l’insussistenza di qualunque rapporto tra le vicende personali del signor Massimo Curci ...

Foggia shock : arrestato il Presidente Sannella - i dettagli : Fulmine a ciel sereno per il Foggia calcio: il Presidente Sannella è stato arrestato. E' come se fosse esplosa una bomba che ha creato allarmismo tra tutta la tifoseria rossonera la quale stamattina non parla d'altro. Il Foggia, dopo anni di inferno tra Serie D e Serie C, è riuscito a risalire in Serie B quest'anno, ma il ritorno in cadetteria non è andato nel migliore dei modi. Prima la crisi della squadra, poi una classifica deficitaria ed il ...

Foggia Calcio - arrestato il presidente Sannella : l’accusa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

Clamoroso Foggia - arrestato il presidente Fedele Sannella : perquisita la sede del club : Clamoroso in casa Foggia, secondo quanto riporta l’Ansa è stato arrestato il presidente Fedele Sannella con l’accusa di riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano che nello scorso dicembre aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della societa’ Ruggiero Massimo Curci. Inoltre la Dda ha chiesto la nomina di un commissario giudiziale per un anno nei confronti del Foggia. Tante le ...