Foggia | entra allo stadio in carrozzina | poi si alza e va in tribuna IL VIDEO

Foggia - entra allo stadio in carrozzina ma poi si alza e va a sedersi in tribuna. La società : “Offensivo - denunciamo” : Arriva allo stadio di Bari in carrozzina, ma poi si alza, fa le scale e si accaparra un posto privilegiato in tribuna. È accaduto allo stadio di Foggia, sotto gli occhi dei tifosi che hanno filmato la scena urlando ironicamente al miracolo. L’uomo è arrivato in sedia a rotelle, usufruendo così dell’accesso riservato ai disabili. Una volta dentro l’area però si è alzato e come se nulla fosse è andato a sedersi in tribuna. ...

Foggia-Empoli - è la partita della stagione : la Serie A è l’obiettivo per… entrambe : Foggia-Empoli, spettacolo per la Serie A – La 28^ giornata del campionato di Serie B ha regalato grosse emozioni e portato importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Beffa nel finale per l’Empoli, la squadra di Andreazzoli accarezzava la fuga in vetta poi il pareggio nel finale dell’Avellino ha rovinato i piani. Dopo il passo falso casalingo contro il Brescia si riscatta il Foggia, la squadra di Stroppa è la ...

Calciomercato Foggia - non solo movimenti in entrata : ufficiale un addio : Calciomercato Foggia – Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Vincenzo Sarno. L’ormai ex attaccante rossonero lascia dopo 3 stagioni dove ha collezionato 101 presenze (96 gare di campionato e 5 di playoff) impreziosite da 34 gol. A Sarno vanno i migliori auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera da parte di tutta la famiglia del ...

Vacca e Sarno : futuro lontano da Foggia per entrambi? Video : Da pedine fondamentali a possibili partenti. Il calcio, si sa, può essere strano, ma sicuramente al termine della passata stagione che ha riportato i Satanelli in #Serie B dopo diciannove anni di attesa dominando il girone C di Lega Pro, non molti tifosi Foggiani avrebbero mai pensato che Antonio Junior Vacca e Vincenzo Sarno avrebbero potuto salutare i colori rossoneri gia' nel corso dell'attuale campionato. Situazione Vacca Per quanto riguarda ...

Vacca e Sarno : futuro lontano da Foggia per entrambi? : Da pedine fondamentali a possibili partenti. Il calcio, si sa, può essere strano, ma sicuramente al termine della passata stagione che ha riportato i "Satanelli" in Serie B dopo diciannove anni di attesa dominando il girone C di Lega Pro, non molti tifosi Foggiani avrebbero mai pensato che Antonio Junior Vacca e Vincenzo Sarno avrebbero potuto salutare i colori rossoneri già nel corso dell'attuale campionato. Situazione Vacca Per quanto riguarda ...