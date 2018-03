FOCUS AZZURRO – Napoli risorge

FOCUS AZZURRO – Il Napoli rallenta : Il Napoli pareggia in trasferta contro l‘Inter a San Siro e perde il primato in classifica che deteneva da molto tempo. La banda Sarri gioca una buona partita contro gli uomini di Spalletti sprecando però troppo sotto porta, come non gli succedeva da tempo, e si fa superare dalla Juventus che vince contro l’Udinese grazie […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Il Napoli rallenta proviene da ultimecalcioNapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Napoli allunga - Allan è una certezza : Il Napoli vince con una pioggia di reti contro il Cagliari e si porta a quattro punti di vantaggi dalla Juventus. La gara è stata bella e spettacolare con gli azzurri che hanno espresso egregiamente il proprio gioco fatto di precise geometrie e di puntate veloci verso la porta avversaria. Vincere per cinque a zero […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli allunga, Allan è una certezza proviene da ultimecalcioNapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Napoli-Spal : geometrie e fosforo : Il Napoli continua la sua corsa in campionato battendo di misura la vittima Spal. Gli uomini di Sarri non hanno giocato una partita esaltante, ma sono riusciti in apertura del primo tempo ad andare in rete ed hanno amministrato il risultato brillantemente fino alla fine. Buona la prova del comparto difensivo, con Reina che è […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli-Spal: geometrie e fosforo proviene da ultimecalcionapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Napoli forza quattro : Ancora una volta la notte si tinge di AZZURRO. Il Napoli riesce in rimonta a battere la Lazio e torna in testa alla classifica. La banda di Sarri gioca uno splendido secondo tempo e ritorna ad essere la magnifica macchina da reti che abbiamo ammirato fin dall’inizio del torneo. Buona la prova della difesa, con Reina […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli forza quattro proviene da ultimecalcioNapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Mertens trascina il Napoli : il belga super contro il Bologna : Il Napoli vince in rimonta contro il Bologna e si riprende immediatamente il primato nel campionato italiano. Gli azzurri, che erano andati in svantaggio in apertura della partita, riescono a recuperare e vincere contro gli uomini di Donadoni grazie ad una gara intelligente e matura. Sufficiente la prova del reparto difensivo, con il solo Reina […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Mertens trascina il Napoli: il belga super contro il ...

FOCUS AZZURRO – Napoli accelera : Il Napoli batte in trasferta una pugnace Atalanta e si consolida in testa al campionato italiano. Contro gli orobici grande prova di tutta la squadra con particolari menzioni per Mertens e Allan. Confortante la prova della difesa, con Reina attento e autore di un paio di interventi che sanno di miracoloso, è ritornato dalla pausa […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Napoli accelera proviene da ultimecalcioNapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Testa a testa : Il Napoli trafigge il Verona solamente nella ripresa e riesce a mantenere la testa della classifica davanti ad una grintosa Juventus. Gli uomini di Sarri ritornano alla vittoria in campionato dopo la meritata esclusione dalla coppa Italia ad opera dell’Atalanta. Ormai si è capito che per il campionato sarà un testa a testa fino al […] L'articolo FOCUS AZZURRO – testa a testa proviene da ultimecalcionapoli.it.

FOCUS AZZURRO – Passo falso del Napoli in Coppa Italia : Il Napoli delle seconde linee perde una brutta partita contro l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia ed esce a testa bassa dal torneo. Il turnover di mister Sarri non ha dato il contributo sperato, evidenziando il fatto, come da tempo si ripete, che le riserve non sono all’altezza dei titolarissimi. È sembrato da subito che […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Passo falso del Napoli in Coppa Italia proviene da ...