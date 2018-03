Firenze | studentesse americane cuociono la pasta senz' acqua e bruciano la casa

Firenze - studentesse Usa cucinano un piatto di pasta senza acqua : scoppia un incendio : Per cucinare un piatto di pasta tre ventenni hanno dato fuoco alla cucina. È accaduto in un appartamento nel centro storico a Firenze . “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate.Continua a leggere

Stupro di Firenze - domande choc alle due studentesse americane : "Trovate sexy le divise? Urlavate di dolore o di piacere?" : Vista la delicatezza del caso, le due studentesse statunitensi che hanno accusato due carabinieri di Stupro a Firenze sono state convocate per partecipare ad un'udienza in un'aula bunker,...

Stupro Firenze - le domande degli avvocati alle studentesse Usa sotto interrogatorio : “Aveva la biancheria intima?” : “Lei indossava solo i pantaloni quella sera? Aveva la biancheria intima? Si ricorda di aver cercato su internet il nome di un anticoncezionale quella mattina? È la prima volta che è stata violentata in vita sua?”. Queste sono solo alcune delle 250 domande rivolte dagli avvocati alle due studentesse americane di 20 e 21 anni che nel settembre scorso, a Firenze , hanno accusato di Stupro due carabinieri. Le giovani hanno fatto ritorno ...

Firenze - l'interrogatorio shock delle due studentesse americane che hanno accusato di stupro due carabinieri : "Lei indossava gli slip?". Questa è una delle domande degli avvocati della difesa a cui hanno dovuto rispondere le due studentesse americane che hanno accusato due carabinieri di averle stuprate a Firenze . Dodici ore di interrogatorio in cui non si risparmia nulla alle ragazze. E che dà un ritratto di un paese, sottolinea il giudice, rimasto indietro di 50 anni. Il contenuto del l'interrogatorio è riportato da un articolo del ...

