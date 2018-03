Firefox | la Master password non è sicura da ben 9 anni

surface-phone

(Di lunedì 19 marzo 2018) La funzionalitàdiè poco o per nullae la situazione continua dal 2009 fino ad oggi. Una grave vulnerabilità che potrebbe mettere in cattiva luce il browser di Mozilla. Wladimir Palant, un nome abbastanza conosciuto poichè si tratta dell’ideatore della famosa estensione AdBlock Plus, ha scoperto che il sistema di cifratura adottata dallaè troppo debole per le esigenze e le pericolosità odierne, un sistema così fragile potrebbe essere quantomeno accettabile soltanto una decina difa ma non di certo nel 2018. Il ricercatore ha esplicitamente dichiarato che un malintenzionato potrebbe, utilizzando una GPU recente come una GTX 1080, decriptare il codice in appena due minuti, un tempo talmente breve da presentarsi come un’importante problema di sicurezza. Il tutto dipende dal fatto che Mozilla abbia deciso di implementare ...