Finisce l' incubo per una giovane di Lioni | il suo ex finisce in manette

Lazio - Finisce l’incubo De Vrij : l’olandese firmerà il rinnovo : Lazio, finisce l’incubo De Vrij: l’olandese firmerà il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, finisce L’INCUBO DE Vrij – Stephan De Vrij continuerà a giocare nella Lazio. Quando sembrava ormai che il difensore fosse pronto a fare le valigie, visto il suo contratto in scadenza, arriva la bella notizia per tutti i tifosi ...