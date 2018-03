: #MarcoBiagi il figlio Lorenzo: 'Lo Stato ha abbandonato mio padre' - Agenzia_Ansa : #MarcoBiagi il figlio Lorenzo: 'Lo Stato ha abbandonato mio padre' - HuffPostItalia : Il figlio di Biagi disgustato per le parole dell’ex Br - repubblica : Modena, scritte contro Marco Biagi nell'anniversario dell'omicidio. Il figlio Lorenzo: 'Disgusto per la frase di Ba… -

"Loha abbandonato mio.Aveva una scorta fino a pochi mesi prima di essere ucciso. Toglierla senza motivo, o comunque con una grande sottovalutazione,è stata una cosa molto grave" Così ildi Marco, Lorenzo, ricordando l'agguato delle nuove Br al giuslavorista, 16 anni fa, a Bologna. "Non odio gli assassini, ma non li perdono",aggiunge.Infine "disgusto" per le parole dell'ex Br Balzerani,secondo cui fare la vittima è diventato un "mestiere". A Modena, scritte controall'università dove insegnava.(Di lunedì 19 marzo 2018)