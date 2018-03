Fifa 18 | ecco come creare il portiere perfetto | l' identikit è Peter Crouch?

Fifa 18 : TOTW 27 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

Fifa del Lupo : intesa e campioni - Draft - ecco come creare la squadra migliore : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Fifa 18 : TOTW 26 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

Fifa del Lupo : ecco la card Maradona 97. Non ha scelto Icardi e Higuain : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere sui Ratings Refresh : ecco gli upgrade del “Resto del Mondo”! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter upgrades Resto del Mondo Alle 19 di lunedì 5 marzo EA Sports […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Fifa 18 : TOTW 25 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] Leggi ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere sui Ratings Refresh : ecco gli upgrades della Liga! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter upgrades Liga SBC “Aggiornamento LaLiga” In arrivo anche la SBC “Aggiornamento […] Leggi l'articolo Fifa 18 ...

Hyundai e Fifa insieme : ecco il pacchetto Go! : Quando l'inedita tonalità per la carrozzeria si chiama Champion Blue, è evidente che il richiamo allo sport sia alla base del modello. Infatti, Hyundai ha ampliato la propria gamma introducendo a listino la serie limitata Go!, disponibile su Tucson, i10, i20 e i30. Il nuovo allestimento celebra la ...

Fifa 18 : rilasciate le versione Icon Prime di Maradona e Owen Ecco le soluzioni delle SBC! : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 1° marzo delle versioni Prime di 2 IconE di FUT: Diego Armando Maradona e Michael Owen i tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno essere […] Leggi l'articolo Fifa 18: ...

Fifa 18 : TOTW 24 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] Leggi ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A - inclusi gli IF! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A! Paulo Dybala – CAM – Juventus 88 […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A!! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A! Paulo Dybala – CAM – Juventus 88 […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Fifa 18 : rilasciate le versione Icon Prime di Blanc - Laudrup e Kluivert Ecco le soluzioni delle SBC! : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 22 febbraio delle versioni Prime di 3 IconE di FUT: Laurent Blanc, Patrick Kluivert e Michael Laudrup Si tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno […] Leggi l'articolo Fifa 18: ...

Fifa 18 : rilasciate le versione Icon Prime di Blanc - Laudrup e Kluivert Ecco le soluzioni delle SBC! : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 22 febbraio delle versioni Prime di 3 IconE di FUT: Laurent Blanc, Patrick Kluivert e Michael Laudrup Si tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno […] Leggi l'articolo Fifa 18: ...