Felipe Avenatti | il calciatore che nacque due volte

vanityfair

: Le ultime su #LazioBFC: Roberto #Donadoni, in ripresa dall'influenza, sta raggiungendo la squadra a Roma. Vittima d… - ZO_it : Le ultime su #LazioBFC: Roberto #Donadoni, in ripresa dall'influenza, sta raggiungendo la squadra a Roma. Vittima d… - BibiLillo : RT @Twiperbole: Felipe Avenatti e Antonio Santurro del @BfcOfficialPage oggi alle 18 in Galleria Cavour firmeranno le #uovadipasqua della c… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un giovanedi serie A, un problema al cuore. Sei mesi di inattività, le visite, le ansie. La moglie custode di una verità terribile. L’ultimo esame, la luce. Il campo, il pallone. Questa è una storia speciale. Questa è la storia di. «Ho ventiquattro anni, sono uruguaiano, di Montevideo. Sono un, gioco nel Bologna. La scorsa estate alle visite mediche del club mi viene riscontrato un problema al cuore. Penso che non sia nulla di grave, mi dico che magari è l’emozione, o l’ansia. E invece da quel giorno la mia vita è precipitata in un abisso».è un giovane talento sudamericano, è arrivato in Italia nel 2013 e dopo quattro campionati di serie B con la Ternana ha avuto – l’estate scorsa – la grande occasione per il salto di qualità, in serie A, a Bologna. «Dopo i primi esami i dottori mi dicono che si tratta di tachicardia ...