Father and son | vite vissute tutte d' un sorso

Biglietti introvabili per ' Father and Son' con Claudio Bisio? 4 in palio su Senigallia Notizie! : ... che hanno la possibilità di essere in sala da veri privilegiati ! Per questo evento , così come accadrà per altri spettacoli in cartellone durante la stagione teatrale 2017/18, Senigallia Notizie ...

“In the name of the Father” : Enzo and The Glory Ensemble per il nostro Buon Natale : “In the name of the father”: Enzo and The Glory Ensemble per il nostro Buon Natale Euromusica - Dove c'è Musica La nostra proposta natalizia di quest’anno è una vera e propria occasione unica: quella di mettere insieme il grande metal, la musica sinfonica e le preghiere della tradizione cristiana. Vi proponiamo all’ascolto non una canzone ma un intero album ovvero… Continue Reading → “In the name of ...